/ / Во глубине открытых руд

Геологи считают: ЕАО имеет шанс стать одним из богатейших регионов страны

Научное учреждение, действующее в нашей области – Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН – существует уже 30 лет. Но об этом, почему-то мало кто знает и, соответственно, люди мало знают о разработках и предложениях ученых, считает автор этого материала – доктор геолого-минералогических наук Анатолий Жирнов.

Чем мы заняты

– О правительстве области знают все, о Кимкано-Сутарском горно-обогатительном комбинате, добывающем железную руду из Кимканского месторождения, знают многие. Но когда заходит разговор о научном институте в ЕАО, то люди обычно спрашивают, разве такой есть в области, и чем он занимается и какой прок от этого института?

Да, научный институт в области есть и существует довольно давно – вот уже 30 лет. И он входит в состав Дальневосточного отделения Российской академии наук. Что вполне красноречиво говорит о его статусе.

Новорожденный научный институт практически не имел собственных помещений. В нем работало более 50 научных работников, но большая часть из них были совместителями из других городов. Потом набрали много молодых сотрудников из числа выпускников биробиджанского вуза, за 15 лет они «остепенились» (т. е. защитили диссертации и получили научную степень), и сейчас в институте числится около 40 научных сотрудников.

Это мизерная величина по сравнению с другими институтами страны, в которых числится по 100-200 и даже более 1000 научных сотрудников. Но и эти 40 человек разделены на группы по 5-7 человек, которые занимаются различными научными направлениями.

Математики, например, исследуют состояние и динамику экологических популяций (различных видов животных, лесной растительности) методами математического моделирования. Биологи изучают флору и растительность региона, а также животный мир Приамурья, в том числе с применением современных молекулярно-генетических методов. Экологи занимаются вопросами прогноза природных пожаров, состояния водных объектов. В области общественных наук ведется исследование миграционных процессов на Дальнем Востоке России, качества жизни населения, еврейского культурного наследия и др.

За прошедшее время изучены многие физико-географические и экономико-географические особенности Еврейской автономной области и близлежащих территорий. Это существенные достижения в работе института, далеко не всегда заметные со стороны. Многие из них изложены в коллективном труде, изданном ИКАРП ДВО РАН в 2018 году, «География Еврейской автономной области». Сотрудники института отличаются высокой публикационной активностью, включая зарубежные журналы. В том числе благодаря этому факту ИКАРП вошел в категорию «стабильно развивающийся» институт по итогам оценки результативности.

В наших недрах – сотни миллиардов. Долларов

В институте есть и небольшая группа сотрудников, занимающихся исследованием полезных ископаемых и строения земной коры Дальнего Востока. И этой группой получены крупные научные результаты «видимого» плана, как в практическом, так и в теоретическом отношении.

Например, в четырех километрах к востоку от Кимканского месторождения железа мы нашли протяженную железорудную зону с содержаниями золота и с попутным кобальтом. По существу это богатое месторождение золота, но локализованное не в жильном кварце, как обычно, а в железной руде. Ресурсы золота в нем оцениваются на уровне 30-60 т.

В прослоях глин и углей грабена низовья реки Сутары – свои сюрпризы. Над Сутарским месторождением железа мы предсказали глубокозалегающие россыпи золота. И это подтвердилось при исследовании керна недавно пробуренных скважин! Ресурсы золота в них могут составить

5-10 т.

В центральной части области, в верховьях реки Биджан, мы обнаружили округлый штокверк с содержаниями золота на поверхности, ресурсы которого оцениваются, предварительно, величиной более 100 т.

Если бы все указанные объекты были вовлечены в эффективную промышленную разработку, то Еврейская автономная область получила бы реальный шанс стать одним из богатейших регионов страны. И ученые готовы помогать в освоении природных богатств производственникам.

Через механизм государственно-частно-научного партнерства наука дает производству новые разработки, предприятия могут получать (и некоторые уже получают) прибыль и вкладывают в науку новые ассигнования, и снова получают прибыль. Экономика Китая стала развиваться высокими темпами в том числе и поэтому, завалив своей продукцией уже весь мир. Нацпроект «Наука» сегодня через создание научно-образовательных центров (НОЦ) как раз и ориентирован на государственно-частно-научное партнерство.

Надеюсь, подувший в начале этого года ветер перемен со стороны Президента страны, несомненно, приведет к положительным переменам и в различных областях науки и производства, что приведет к реальному росту экономики страны и нашей области.

Анатолий ЖИРНОВ, ведущий научный сотрудник института, доктор геолого-минералогических наук