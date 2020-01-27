/ / Вопросы и ответы в Бирском поле

Как изменить жизнь к лучшему? Молодым дали высказаться об этом на форуме в Бирофельде

Более ста человек из Биробиджанского, Ленинского и Октябрьского районов, а также представители областного центра собрались на Форум «Дальневосточный мотив» в школе села Бирофельд.

Организация форума стала возможной благодаря победе активистов местного отделения «Молодая Гвардия Единой России» в грантовом конкурсе «Измени жизнь к лучшему». Он проводится по инициативе Ростислава Гольдштейна. Заместитель председателя правительства ЕАО Илья Семенов передал участникам мероприятия слова приветствия от главы региона и настроил ребят на совместную работу для создания позитивных изменений в своих населённых пунктах.

— Молодёжь является активной частью населения. Такие мероприятия формируют очень удобную обратную связь молодёжи и власти. Верю, вы в состоянии формулировать такие инициативы, которые не всегда очевидны для представителей органов власти, но, в то же время, очень важны для развития нашей области. Вместе мы будем формировать те задачи, которые начнем реализовывать в ближайшее время, – сказал Илья Семенов.

Для участников подготовили большое количество мероприятий, тренингов и дискуссионных площадок. В рамках встречи «Диалог на равных» представители активной молодёжи смогли задать свои вопросы заместителю председателя правительства ЕАО Илье Семенову, куратору грантового конкурса «Измени жизнь к лучшему» Марии Костюк, мэру города Биробиджана Александру Головатому, а также главам Биробиджанского и Октябрьского районов. Предложения касались создания и работы молодёжных объединений при муниципальных образованиях, продолжения грантового конкурса «Измени жизнь к лучшему», искусственных водоёмов, экологии и мероприятий к 75-летию Победы.

Лекции и мастер-классы для участников форума провели местные предприниматели, молодые депутаты и федеральные эксперты.

Управление по внутренней политике ЕАО