/ / Восьмое лето Фимы Пильмана

Детские рассказы для взрослых

Муж Дяди Нади сидел. Сидел регулярно.

Человеком он был неплохим, добродушным, веселым, но выпив, становился опасным для общества. Шатался по поселку в поисках приключений и дебоширил. Заканчивалось это, как правило, в отделении милиции, а далее Зарубин отбывал под конвоем исправлять свое дурное поведение ударным трудом.

Через год он возвращался. Жена встречала его в своем единственном белом в синий горошек платье и с очередной дочкой на руках. Рожала она только девочек. Старшая из трех сестер Зарубиных, восьмилетняя Зойка, была четвертой в компании Фимки Пильмана и его друзей.

Зарубин клялся жене больше не пить, держал слово пару месяцев, а потом снова нырял в стакан. В последний раз он сел надолго, а все из-за парторга Мильченко.

***

Мильченко мирно возвращался с партсобрания, а пьяный Зарубин брел куда глаза глядят.

– Эй, портфель с ногами, – вежливо окликнул он парторга.

Парторг промолчал.

– Ты что, с народом говорить не желаешь?

Мильченко заговорил:

– Послушай, шутник! Заканчивай эту пьянку или подохнешь под забором. Никто тебе не поможет, если сам себе не поможешь.

Парторг не знал, что через семь лет на экраны страны выйдет фильм «Опекун», в котором прозвучат эти слова. Странное свойство было у слов Мильченко: спустя время они обретали бессмертие в песнях и кино.

Зарубин не мог этого предвидеть. Он схватил Мильченко и ударил его головой о фанерный плакат «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи». На месте «ума» образовалась дырка. Плакат зашатался и рухнул на клумбу. Осталось стоять только изображение человека, похожего на Ленина, – очередное творение художника Мильчина.

За голову парторга и испорченную наглядную агитацию Зарубин получил три года. Дядя Надя снова убрала в шкаф белое в горошек платье и перешла на мужскую форму одежды. Работала она на стройке, ходила в штанах и кирзовых сапогах, волосы убирала под кепку, поэтому и получила свое прозвище.

***

Ссора закончилась. Сестренки Зарубины продолжали сидеть на скамейке.

– Айда к Зойке, – сказал Витька.

Он был на год старше Фимки и Поноса и считался главным в их компании. Хотя, будь Витька и помладше, лидерство все равно принадлежало бы ему – Витька Лютиков был выдумщиком и проказником.

– Зойка, мы за вас, – поднял вверх кулак Фима Пильман. Так поднимали кулаки бородатые кубинские барбудос с обложки журнала «Огонек».

Зарубины с благодарностью смотрели на группу поддержки.

– Будем мстить Шарикоподшипнику, – в черных глазах Лютикова сверкнули искры праведного возмездия. Понос солидарно шмыгнул носом.

По имени Поноса никто не звал. Фамилия его была Золотухин, но первое слово из брошенной кем-то фразы «не понос – так золотуха» привязалось к нему, как дворовый пес Пират к Фиме Пильману.

Способы мести обсуждались до вечера. Сначала Лютиков предложил взорвать бомбочку (нужно сто коробок спичек) или поджечь тете Маше дверь. Но спичек у Витьки в коробке было всего шесть, а от горящей двери мог вспыхнуть и весь дом вместе с квартирами наших героев.

– Давайте накакаем ей под дверь, – осенило Поноса. – Выйдет утром и хоп ногой в …

– А если выйдет сосед Родин и «хоп ногой»? – возразил рассудительный Пильман. По этой же причине не пошел вариант с натянутой в подъезде проволокой.

Тогда Витька предложил подвесить у окна тети Маши картофелину и, дергая за нитку, стучать ею в стекло.

– Она выскочит, а мы – бежать. Ляжет – опять стучать будем. Всю ночь спать не дадим.

– Ночью меня домой загонят, – опять не принял хорошую идею Пильман. Понос его поддержал и тут же вышел с простым предложением:

– Надо ей стекло разбить!

Самый простой вариант мести мог бы иметь для Витьки неприятные последствия. За нанесенные семье материальные убытки тетя Дуся Лютикова наказывала сына ремнем, а за разбитое стекло ей пришлось бы платить. Витька сказал «нет» и задумался.

– Пацаны, я придумал! Надо ночью к ее двери приставить бревно.

Шарикоподшипник откроет дверь, а бревно ей «бац!» по башке.

За неимением бревна остановились на шпале.

Шпал на железной дороге было много. Рядом с сараями нашли двухколесную тачку и перешли к осуществлению коварного замысла. Зойку решили не брать – не девчачье это дело.

С железнодорожной насыпи шпалу спихнуть они смогли, а вот погрузить ее на тачку никак не получалось. Внезапно из темноты возник человек в железнодорожной фуражке:

– Что, пацаны, воруем? Понятно: родители за дровами послали. Замучаются пилить, это же листвяк. Вы бы лучше концов набрали – промасленные, хорошо горят.

Железнодорожник затащил шпалу на тачку и помог вывезти ее на дорогу. Через полчаса орудие возмездия уперлось в дверь Маши Шарикоподшипника.

(Продолжение следует)