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Восьмое лето Фимы Пильмана

Восьмое лето Фимы Пильмана

Рисунок Владислава Цапа

Детские рассказы для взрослых

Муж Дяди Нади сидел. Сидел регулярно.

Человеком он был неплохим, добродушным, веселым, но выпив, становился опасным для общества. Шатался по поселку в поисках приключений и дебоширил. Заканчивалось это, как правило, в отделении милиции, а далее Зарубин отбывал под конвоем исправлять свое дурное поведение ударным трудом.

 

Через год он возвращался. Жена встречала его в своем единственном белом в синий горошек платье и с очередной дочкой на руках. Рожала она только девочек. Старшая из трех сестер Зарубиных, восьмилетняя Зойка, была четвертой в компании Фимки Пильмана и его друзей.

 

Зарубин клялся жене больше не пить, держал слово пару месяцев, а потом снова нырял в стакан. В последний раз он сел надолго, а все из-за парторга Мильченко.

 

***

 

Мильченко мирно возвращался с партсобрания, а пьяный Зарубин брел куда глаза глядят.

– Эй, портфель с ногами, – вежливо окликнул он парторга.

Парторг промолчал.

– Ты что, с народом говорить не желаешь?

Мильченко заговорил:

– Послушай, шутник! Заканчивай эту пьянку или подохнешь под забором. Никто тебе не поможет, если сам себе не поможешь.

 

Парторг не знал, что через семь лет на экраны страны выйдет фильм «Опекун», в котором прозвучат эти слова. Странное свойство было у слов Мильченко: спустя время они обретали бессмертие в песнях и кино.

 

Зарубин не мог этого предвидеть. Он схватил Мильченко и ударил его головой о фанерный плакат «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи». На месте «ума» образовалась дырка. Плакат зашатался и рухнул на клумбу. Осталось стоять только изображение человека, похожего на Ленина, – очередное творение художника Мильчина.

 

За голову парторга и испорченную наглядную агитацию Зарубин получил три года. Дядя Надя снова убрала в шкаф белое в горошек платье и перешла на мужскую форму одежды. Работала она на стройке, ходила в штанах и кирзовых сапогах, волосы убирала под кепку, поэтому и получила свое прозвище.

 

 ***

 

Ссора закончилась. Сестренки Зарубины продолжали сидеть на скамейке.

– Айда к Зойке, – сказал Витька.

Он был на год старше Фимки и Поноса и считался главным в их компании. Хотя, будь Витька и помладше, лидерство все равно принадлежало бы ему – Витька Лютиков был выдумщиком и проказником.

– Зойка, мы за вас, – поднял вверх кулак Фима Пильман. Так поднимали кулаки бородатые кубинские барбудос с обложки журнала «Огонек».

Зарубины с благодарностью смотрели на группу поддержки.

– Будем мстить Шарикоподшипнику, – в черных глазах Лютикова сверкнули искры праведного возмездия. Понос солидарно шмыгнул носом.

 

По имени Поноса никто не звал. Фамилия его была Золотухин, но первое слово из брошенной кем-то фразы «не понос – так золотуха» привязалось к нему, как дворовый пес Пират к Фиме Пильману.

 

Способы мести обсуждались до вечера. Сначала Лютиков предложил взорвать бомбочку (нужно сто коробок спичек) или поджечь тете Маше дверь. Но спичек у Витьки в коробке было всего шесть, а от горящей двери мог вспыхнуть и весь дом вместе с квартирами наших героев.

– Давайте накакаем ей под дверь, – осенило Поноса. – Выйдет утром и хоп ногой в …

– А если выйдет сосед Родин и «хоп ногой»? – возразил рассудительный Пильман. По этой же причине не пошел вариант с натянутой в подъезде проволокой.

 

Тогда Витька предложил подвесить у окна тети Маши картофелину и, дергая за нитку, стучать ею в стекло.

– Она выскочит, а мы – бежать. Ляжет – опять стучать будем. Всю ночь спать не дадим.

– Ночью меня домой загонят, – опять не принял хорошую идею Пильман. Понос его поддержал и тут же вышел с простым предложением:

– Надо ей стекло разбить!

Самый простой вариант мести мог бы иметь для Витьки неприятные последствия. За нанесенные семье материальные убытки тетя Дуся Лютикова наказывала сына ремнем, а за разбитое стекло ей пришлось бы платить. Витька сказал «нет» и задумался.

– Пацаны, я придумал! Надо ночью к ее двери приставить бревно.

Шарикоподшипник откроет дверь, а бревно ей «бац!» по башке.

За неимением бревна остановились на шпале.

Шпал на железной дороге было много. Рядом с сараями нашли двухколесную тачку и перешли к осуществлению коварного замысла. Зойку решили не брать – не девчачье это дело.

 

С железнодорожной насыпи шпалу спихнуть они смогли, а вот погрузить ее на тачку никак не получалось. Внезапно из темноты возник человек в железнодорожной фуражке:

– Что, пацаны, воруем? Понятно: родители за дровами послали. Замучаются пилить, это же листвяк. Вы бы лучше концов набрали – промасленные, хорошо горят.

Железнодорожник затащил шпалу на тачку и помог вывезти ее на дорогу. Через полчаса орудие возмездия уперлось в дверь Маши Шарикоподшипника.

(Продолжение следует)

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