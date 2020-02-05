/ / Восьмое лето Фимы Пильмана

Детские рассказы для взрослых

Мужчина в красной бейсболке, похожий на иностранца, стоял у старого двухэтажного здания. Он растерянно глядел на окна дома, а из темноты первого подъезда его разглядывал местный житель. Наконец местный сделал несколько шагов и проявился в виде молодого человека неопределенного возраста. – Спик ду инглиш? – вежливо ткнул он пальцем в иностранца.

– Йес.

– Это хорошо, – молодой человек развел руками и вздохнул. – А я вот нет.

– Тогда поговорим на великом и могучем.

– Это как?

– Ну вы даете… – человек в бейсболке красиво выругался.

– Так ты наш?! – разочарованно обрадовался собеседник уже не иностранца.

– Более того. Мое детство прошло в этом доме, вот там на втором этаже мы жили. Тогда эта улица называлась Сарайной, а переименовали ее в 60-летие СССР, я полагаю, в 1980-м. Жалко. Как красиво звучали старые названия улиц: Паровозная, Шпальная, Листвянка! Кстати, разрешите представиться: Пильман Ефим Матвеевич, журналист.

– Во! Я ведь почти не ошибся, приняв тебя за нерусского. Пойдем, земляк, ко мне, посидим, поговорим. Мне с настоящим журналистом еще не доводилось разговаривать.

Тетя Маша ругалась с Дядей Надей.

– Мужичка! Мужичка!

– Да ты мне просто завидуешь, – отвечала Дядя Надя. – У тебя ни семьи, ни детей.

– Можно подумать – у нее семья!

– Свинью моим именем назвала. На весь поселок кричишь: «Надя! Надя!»

Свинья, которая рылась у сараев, услышав знакомое слово, подняла пятачок и приветливо хрюкнула.

– Как прикажете ее называть?

– Как положено – Машкой.

– Ха, вы слышите? Она хочет, чтобы я эту тварь называла своим именем.

– Да ты смой с себя пудру и помаду, и от свиньи тебя не отличишь. Таких же размеров…

Маша Шарикоподшипник (таким было ее прозвище) побагровела и сжала кулаки.

* * *

Зрители повеселели. Вялая перепалка всех уже утомила, и вышедшие во двор соседи ждали активных боевых действий.

Дядя Надя сдвинула на затылок кепку и уперлась руками в бока, но ее соперница медлила. Маленькая полненькая тетя Маша понимала, что победительницей в назревающей драке ей не быть, а поражение негативно отразилось бы не только на ее репутации, но и на внешности.

Внешностью тетя Маша дорожила. Она работала машинисткой в какой-то конторе, ходила на высоких каблучках (компенсировала свой маленький рост), густо пудрила лицо и ярко красила губы. Она жила одна в маленькой комнате на первом этаже двухэтажного дома.

Ее румяные щечки с ямочками мало кого оставляли равнодушными. Но почти все мужики с Сарайной улицы были людьми семейными, а тетя Маша хотела выйти замуж и поэтому пускала к себе только холостяков. Исключение делалось инженеру Сашину. Он был Машиным начальником, и из уважения к его должности и образованности Маша могла поступиться принципами. Пьяница и матерщинник Родин по этому поводу кричал на всю Сарайную:

– Инженер Сашин – кобель Машин!

Родину было обидно – соседка не отвечала на его ухаживания, несмотря на то, что всегда пьяный Родин заходил к ней абсолютно трезвым. Худая и всем недовольная супруга Родина ревновала и хлестала мужа его же портянками.

* * *

Итак, тетя Маша воздержалась от бесперспективного применения физической силы, и ссора перешла в вялую перебранку. Разочарованные соседи разошлись по квартирам, остались только Фимка, Витька и Понос, да еще сестры Зарубины – дочери Дяди Нади.

Зарубины – рыжие в одинаковых оранжевых платьицах – похожие на обиженных лисят, тихо сидели на скамейке, ожидая окончания ссоры. Платья сшила им мать из куска ситца, который предназначался для лозунгов на демонстрацию в честь 45-й годовщины Октябрьской революции.

* * *

Когда художник Мильчин, развернул ткань и вывел на ней «Верной дорогой…», в мастерскую зашел парторг Мильченко. Парторг относился критически к творчеству своего «полуфамильца» и на этот раз не удержался от замечания:

– Бледно получается. Краска не белая.

– Белее не бывает – это же зубной порошок с клеем. А кажется бледным, потому что ткань не красная.

– Зеленая? – испугался дальтоник Мильченко.

– Оранжевая. Завхоз такую дал. Она по тону слабее красной, оттого буквы смотрятся не так контрастно, и в целом композиционно проигрывают.

– Кончай умничать, Левитан, – прервал художника парторг, – завел здесь, понимаешь, оранжевую песню.

Через три года «Оранжевая песня» в исполнении грузинской девочки Ирмы Сохадзе будет звучать из всех радиоприемников, но парторг к ней никакого отношения не будет иметь.

Мильченко велел взять у завхоза красную ткань. Исписанную часть ткани отдали Родину вытирать руки. Слово «дорогой» Родин использовать по назначению не стал, а повесил над своим верстаком в качестве своей характеристики. Оставшийся оранжевый ситец вручили Дяде Наде, как поощрение за успехи в труде и в связи с юбилейной годовщиной Октября. Дядя Надя растила детей одна, и в этом отчасти был виноват парторг Мильченко.

(Продолжение следует)