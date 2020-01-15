/ / Вот это называется «жить на сцене»!

Представительница Еврейской автономной области Светлана Грейзик очаровала жюри всероссийского вокального конкурса «Новая звезда»

Этот конкурс – «первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России», сообщает телеканал «Звезда». В нынешнем году к ним добавился еще один специальный участник – победитель конкурса «Новая Звезда.Твой Шанс». На сцене выступили солисты, дуэты, ансамбли, исполняющие музыку разных стилей и направлений.

Еврейскую автономную область представляла Светлана Грейзик. Вот что она рассказала о себе телеканалу «Звезда»:

– С детства все мечтали стать летчиками, космонавтами, балеринами, учителями. Я же с шести лет мечтала стать банкиром. Университет я окончила с красным дипломом по специальности «Математические методы в экономике». Параллельно занималась танцами и вокалом. Все удавалось совмещать. Сейчас у меня два кавер-проекта, я начала писать свои песни. Считаю, что так могу донести до людей свою душу, свою натуру, поделиться чем-то личным. Мечта детства все-таки сбылась. Параллельно кавер-проектам я работаю в банке главным маркетологом-аналитиком. Это тоже интересная работа. Но сейчас я нахожусь в декретном отпуске.

На отборочном этапе участники исполняли известные хиты. Однако были конкурсанты, которые решили показать национальную изюминку своего региона. Так, например, Лиджи Горяев из республики Калмыкии удивил горловым пением. Он вышел на сцену в национальном костюме и исполнил народную калмыцкую песню о матери. Запоминающимся национальным колоритом было и выступление этно-рок группы «Альбион» из Чукотки. А представитель Ивановской области – модерн-фолк группа «Русален» – исполнил народную украинскую песню. Звучали на сцене также якутский и тувинский языки.

Жюри присуждало за каждое выступление баллы – максимально можно было набрать сто. Столь высокая оценка означала автоматический пропуск в полуфинал. В состав жюри музыкального конкурса вошли композитор, народный артист России Максим Дунаевский, певицы Зара и Юлия Савичева, теле- и радиоведущий, народный артист России Юрий Николаев и теле- и радиоведущий, продюсер Роман Емельянов. Также судьи могли по своему усмотрению выбрать участника, набравшего меньшее количество баллов, и дать ему билет в полуфинал.

В полуфинале конкурсанты исполняли новые песни, написанные специально для них известными авторами и композиторами либо самими участниками, а также присланные зрителями телеканала «Звезда». Жюри выбирало лучших из лучших для выхода в финал – таковых оказалось двенадцать, в том числе и наша землячка.

Участница из ЕАО Светлана Грейзик исполнила собственную песню «Во всем виновато небо». Лирическая композиция растрогала и зрителей, и судий – женская половина жюри не скрывала слез. А в финале, когда Светлана вновь исполнила эту песню, слезы уже вытирал Максим Дунаевский. Каждое из трех выступлений нашей землячки на конкурсе жюри оценило в максимальные сто баллов.

Оценили авторскую песню Светланы и простые зрители, которые оставили свои комментарии к видеоролику с выступлением нашей землячки: «Вот это называется «жить на сцене»! Отличная песня и артистизм!», «Великолепный голос и харизма», «Классно. Душой поет» и другие.

Судьи после долгих дебатов выбрали победителя конкурса – им стала София Легран из Краснодарского края. В награду она получила миллион рублей. Всем финалистам вручили подарки от спонсоров.

Однако голосовали и телезрители с помощью СМС, выбирали своего народного победителя – им стал Лиджи Горяев из Калмыкии. Все вырученные с голосования средства направят в благотворительный фонд «Измени одну жизнь», помогающий детям-сиротам находить семью.

Всероссийский телевизионный конкурс исполнителей песни среди вокалистов из всех регионов нашей страны «Новая звезда» проводится ежегодно, начиная с 2015 года. Его организаторами являются телеканал «Звезда» и Министерство обороны России. В разные годы Еврейскую автономную область на конкурсе представляли Сергей Гринчук, Екатерина Проходцева, Алексей Хозяйский и Мария Кудина.

Выступления Светланы Грейзик можно посмотреть здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=_aiWAefJADU (Город обмана)

https://www.youtube.com/watch?v=gq4HbaQk5EM (Во всем виновато небо)

Выпуски программ, в которых участвовала наша землячка:

https://www.youtube.com/watch?v=XOwgiC3G05w&list=PLcRxMIXa98X8iK61T6DrSKxzZ77tV-LiX&index=3&t=0s (отборочный этап)

https://www.youtube.com/watch?v=eWe482xuRzQ&list=PLcRxMIXa98X8iK61T6DrSKxzZ77tV-LiX&index=10&t=0s (первый полуфинал)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcRxMIXa98X8iK61T6DrSKxzZ77tV-LiX (финал)

Судьи конкурса «Новая звезда» о выступлении Светланы Грейзик

Максим Дунаевский:

– Блестяще, браво! Я поздравляю! Это прекрасная песня, великолепное исполнение. Знаете, есть всего пара-тройка песен в мире, которые вызывают у меня слезы. Это одна из них.

riamo.ru

Зара:

– Мы все под большим впечатлением. Не всегда аплодисменты являются показателем успеха. В данном случае, мы все находимся в каком-то мандраже. Мне кажется, именно так надо выходить на сцену. Вы порвали зал, вы нам обнажили свою душу. Ну а про высокое исполнительское и актерское мастерство я промолчу. Это здорово, это круто! Спасибо вам. Низкий поклон.

womanhit.ru

Юлия Савичева:

– Я не смогла сдержать слез, потому что настолько сильный стержень в этой девочке, насколько глубокое исполнение.… Я верила от самого начала и до самого конца. В своей песне вы затронули очень тяжелую тему.

pbs.twimg.com

Юрий Николаев:

– У меня стоял комок в горле, и до сих пор стоит. Я думал, что уже достаточно циничный человек, много чего видел, слышал. Думал – ничего меня уже не проймет. А сейчас впервые за долгие годы я чувствую, что появился комок в горле. Спасибо вам за это!

argumenti.ru