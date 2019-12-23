/ / Вот ты какой, «северный» автобус!

Транспорт повышенной проходимости передан для сельских школ ЕАО

За счёт средств федерального бюджета для доставки к месту занятий сельских школьников Еврейской автономной областью приобретено 12 автобусов. Десять из них привычной для сельской местности марки ПАЗ, оборудованных специально для перевозки детей. Также в регион поступили два автобуса марки УАЗ новой модификации в северном исполнении. Это полноприводной 14-местный транспорт с утеплённым салоном.

Специальные устройства препятствуют движению автобуса при открытых дверях и ограничивают скорость в пределах 60 км/ч. Установлены кнопки для экстренной связи с водителем. Сиденья в салоне с ремнями безопасности. Транспорт оборудован системой ГЛОНАСС, проблесковыми маячками.

Автобусы распределены по два в Смидовичский, Ленинский, Биробиджанский и Октябрьский районы, три автобуса – в Облученский район. Ещё один направлен в специальную (коррекционную) школу-интернат посёлка Бира, также в Облученском районе.

– Автобусы выделены согласно распоряжению Правительства РФ и стали результатом планомерной работы правительства ЕАО по переоснащению парка школьного автотранспорта. По действующему законодательству, перевозить подростков к образовательным учреждениям можно на автобусах не старше 10 лет, – сказала председатель комитета образования ЕАО Татьяна Пчёлкина.

Александр ВОТТОН