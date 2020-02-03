/ / Возьмите на работу Курочку Рябу

Зачем работодателю консультант по детской литературе

Как думаете, почему один человек может годами работать на одном месте, выполняя одну и ту же операцию, а другой — меняет место работы каждые три месяца? Зачем кому–то для работы нужен отдельный кабинет, а кто–то все отдаст за возможность работать дома?

Ответы вам подскажет наш эксперт по сказкам, психолог Марина ЛИНШТЕЙН. Она уверена, что в знакомых нам с детства сказках – масса подсказок к рабочим характеристикам людей.

Резюме первое: КОЛОБОК

Активный, креативный, творческий, умный, с хорошим и достаточно «громким» чувством юмора, не обязательно «круглый» и комфортный для вас. Если при встрече с подобным кандидатом у вас сразу возникло желание ему отказать, то спешу вас разубедить.

Да, Колобок убегает. Но в чем причина такой частой смены места или даже сферы деятельности?

Каждый, кто встречается на пути Колобка, сразу заявляет, что съест его. Переводя на язык ищущего работу, звучит это примерно так: «Как хорошо, что вы к нам пришли. Мы знаем, что вы хотели устроиться к нам организатором мероприятий, но мы берем вас бухгалтером». Каково?

Колобок честно пытается объяснить, что у него совершенно другие способности. Не найдя понимания, конечно, убегает.

Колобок бежит не от тяжелой работы, а от работы, которая совершенно не для него. Ведь это, по крайней мере, честно.

Колобок не пойдет устраиваться на государственную службу – уж слишком много в нем творчества, а для «мелкой сошки» инициатива наказуема. Но если волею судьбы он окажется там, то обязательно найдет для себя кардинально не похожее на работу хобби.

Лучшая сфера для Колобка – предпринимательство. Он умеет предлагать себя и свой товар, находит своего покупателя. Колобок очень легко оправляется от неудач и движется вперед.

Но есть и большое «НО». Колобок очень любит себя, ждёт признания своей значимости, почестей. И это может сыграть с ним злую шутку. Момент встречи с Лисой – тому доказательство.

Если вам довелось встретить кандидата-Колобка, не стоит сразу от него отмахиваться или на него кидаться. Попробуйте кандидата в деле: он может поделиться с вами не только суетой, но и нестандартными и при этом выгодными предложениями.

Резюме второе: ДЮЙМОВОЧКА

Внешне миловидное создание, воспитанная, гибкая, готова обучаться, умеет общаться с разными людьми. Может иметь опыт других видов деятельности, но в вашу сферу устраивается впервые.

И Дюймовочкам чаще всего… отказывают из-за отсутствия опыта. А зря! Работодатель теряет очень ценного сотрудника, ведь Дюймовочка может и готова обучаться – сегодня это очень важно. При этом девочка знает себе цену, и если работа будет ущемлять её права и достоинство, то, конечно, уйдет сама. К Принцу эльфов.

Вот только причины ухода сильно отличаются от причин Колобка: они намного глубже и серьезнее. Дюймовочка – далеко не творческая личность, и ее поиски работы связаны с желанием реализовать своё предназначение. Получив соответствующее образование, Дюймовочка будет стремиться устроиться на работу именно по диплому, а не «куда взяли».

Поиски подходящего места могут длиться годами (в сказке её тоже не раз пытались пристроить замуж), но Дюймовочка не падает духом, и работа находит её сама, случайным или даже чудесным образом. И свой шанс она оценит правильно и не упустит: ведь второй раз ласточка за ней не прилетит.

Если встретили Дюймовочку, то обязательно возьмите её на работу. Она трудолюбивый и ответственный сотрудник. Но будьте готовы: если вы – не её мечта, то рано или поздно она сменит место работы.

Резюме третье: КУРОЧКА РЯБА

Образованна, имеет большой опыт работы, место работы меняет редко, преданна руководству, ответственна, исполнительна.

Если к вам пришел такой человек, хватайте его двумя руками! Это настоящий клад. Курочки Рябы работают и бухгалтерами, и менеджерами, и продавцами. Любая сфера деятельности им по плечу. Изначально может сложиться впечатление, что Курочка Ряба знает больше вас о вашей работе. В 90% случаев это действительно так. И этому надо радоваться – ведь золотые яйца она будет нести для вас.

Чётко выполняя свои обязанности, такие тихие курочки стремятся оптимизировать процесс своей работы и делятся этими идеями с работодателем и коллективом.

И именно стремление улучшить происходящее вокруг, становится причиной непонимания. Работодатель может встать в позу: «Я тут главный, мне виднее», а коллеги могут посчитать выскочкой.

Но могу вас уверить: Курочка Ряба при этом может потерять только текущее место работы, а вот работодатель может понести убытки или потерять дело. Вспомните судьбу бабки и деда, решивших зарезать курицу, несущую им золотые яйца…

Резюме четвертое: ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ

О, принцесса знает себе цену. Приходит на собеседование только в удобное для себя время. Однако амбициозна не меньше, чем обра­зованна или талантлива.

Такой претендент обязательно спросит и про зарплату, и про премии, и попросит показать рабочее место – «вдруг стул неудобный или монитор компьютера маловат».

Многие, глядя на такое поведение, думают: «Зачем нужен такой капризный работник?». И доля правды в этом есть. Но посмотрите и с другой стороны. Человек умеет и готов работать, он может работать красиво и качественно. Пообещайте, что всё наладится («Мы ведь не знали, что вы к нам так скоро придёте»), а пока приготовьте для него испытание – профессиональное («Если вы у нас останетесь, мы всё приобретём»).

Если ожидания оправдались, почему не создать для ценного сотрудника комфортные условия? Он ведь всё отработает.

Читайте сказки! Сказка – ложь, но в ней намёк, добрым молодцам урок.

Подготовила Лилиана КАРАСЁВА