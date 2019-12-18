/ / Временно исполняющий обязанности губернатора области Ростислав Гольдштейн провел личный прием граждан

По поводу необеспечения льготными лекарственными препаратами к нему обратилась дочь жителя областного центра, инвалида 2-й группы с редким заболеванием крови.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, присутствовавший на приёме заместитель председателя правительства области – начальник управления здравоохранения Валерий Жуков проинформировал Ростислава Гольдштейна о том, что обратившийся в соответствии с федеральным законом действительно имеет право на такую социальную поддержку. Временное непредоставление ему лекарств на льготной основе обусловлено отсутствием лекарственного препарата в Российской Федерации. Достигнута договоренность о поставке препарата 26 декабря 2019 года.

Врио губернатора области Ростислав Гольдштейн поручил Валерию Жукову взять решение этого вопроса под личный контроль.