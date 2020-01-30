/ / Врио губернатора ЕАО навестил почетного гражданина области Марка Кауфмана

Тепло и непринужденно прошла встреча Ростислава Гольдштейна и Марка Кауфмана.

Почетный гражданин ЕАО, бывший председатель исполкома областного совета народных депутатов трудящихся, стал инициатором встречи с новым руководителем региона, — сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области. Политик, стоявший во главе Еврейской автономии с 1985 до 1991 года, интересовался, как видит Ростислав Гольдштейн решение проблемных вопросов в сельском хозяйстве, в сфере промышленности, в работе с кадрами.

Также Марк Матвеевич рассказал главе региона о его предшественниках, о том, какие ошибки они совершали и в чем не справлялись. Ведь он более 57 лет проработал на различных должностях в Еврейской автономной области и всю жизнь посвятил решению проблем и развитию региона.

Глава региона и почётный гражданин ЕАО обсудили актуальные и важные для области темы. Прощаясь, Марк Матвеевич отметил правильный подход и понимание Ростиславом Гольдштейном дальнейшего развития нашей области.