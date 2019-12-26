/ / Врио губернатора ЕАО встретился с главой «РЖД-Медицина»

Встреча Ростислава Гольдштейна и Елены Жидковой состоялась в Москве в рамках реализации стратегии «РЖД-Медицина» по расширению сотрудничества и поиску новых точек соприкосновения с региональными властями.

Как сообщило управление по внутренней политике Еврейской автономной области, на встрече обсуждались вопросы взаимодействия с целью достижения областью целевых показателей нацпроекта «Здравоохранение». В частности, речь шла о мероприятиях, направленных на совершенствование бесплатного оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной и высокотехнологичной помощи жителям области в рамках программы госгарантий. Это приведет к повышению доступности и качества оказываемой медицинской помощи в учреждениях сети «РЖД-Медицина», замена устаревшего оборудования. Работу планируется провести на базе амбулатории посёлка Волочаевка-2.

Вторым блоком вопросов, которые обсудили стороны, стало снижение смертности трудоспособного населения путем создания на рабочих местах здоровьесберегающей среды. Эта задача прописана в национальном проекте «Здравоохранение». И в этом вопросе у «РЖД-Медицина» есть большой опыт.

Кроме того, на встрече обсуждалось взаимодействие и сотрудничество государственной медицины и здравоохранения РЖД для оказания медицинской помощи жителям города Облучье.

В июне 2019 года «РЖД-Медицина» совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей подписала Хартию Общероссийского общественного движения по сохранению профессионального здоровья человека «Здоровье 360°». Документ также был подписан и министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. Основной целью хартии является продвижение идеи комплексного подхода для сохранения здоровья сотрудников на рабочем месте и внедрение культуры ЗОЖ среди трудоспособного населения. Это связано с тем, что основной вклад в рост смертности в России вносит экономически активное трудоспособное население. В рамках реализации Хартии «РЖД-Медицина» собрала сценарии акций по профилактике социально значимых заболеваний, которые можно внедрять на промышленных предприятиях области.