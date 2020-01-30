/ / Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн провел рабочую встречу с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым

В ходе встречи, которая состоялась в Москве, обсуждались перспективы сотрудничества региона и кредитной организации.

Так, в целях развития международного агроэкспортного потенциала области на встрече был поднят вопрос взаимодействия с Газпромбанком в части финансирования агробизнеса. Обширный опыт проектной работы в отрасли, являющийся конкурентным преимуществом Газпромбанка, а также высокий потенциал ЕАО делают сельское хозяйство одним из перспективных направлений деятельности в регионе.

Важной темой для обсуждения стала также совместная разработка первой концепции создания промышленных парков в ЕАО, ее цель – локализация производства конечной продукции, конкурентоспособной и востребованной на рынках АТР.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, участники встречи выразили свою заинтересованность и в реализации в ЕАО на принципах государственно-частного партнерства социально значимых строительных проектов по возведению детских садов, школ, медицинских учреждений.

Кроме того, представители Газпромбанка подробно рассказали о возможностях услуг банковского сопровождение проектов и лизинга для повышения эффективности госзакупок и других банковских продуктов.

Стороны договорились в текущем году подписать соглашение о сотрудничестве.