/ / Врио губернатора области выразил соболезнование в связи с уходом из жизни Ф. Фетисова

С глубоким прискорбием воспринял весть о кончине ветерана Великой Отечественной войны, старейшего члена союза журналистов, Почетного гражданина города Биробиджана Федора Андреевича Фетисова.

В октябре 1944 года Федор Фетисов был призван в армию и направлен в Амурскую Краснознаменную флотилию. Служил минёром катерного тральщика. В августе-сентябре 1945 года участвовал в разгроме Квантунской японской армии и освобождении Маньчжурии. Трудно переоценить его вклад в областную журналистику. Многие опытные журналисты, руководители средств массовой информации гордятся тем, что были учениками Федор Андреевича не только в профессии, но и брали пример с его гражданской и жизненной позиции. Светлая память этому замечательному человеку. Выражаю искреннее соболезнование родным, друзьям, коллегам и всем, кто близко знал Федора Андреевича.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Ростислав Гольдштейн