/ / Всего 18% жителей Дальнего Востока довольны своей зарплатой.

Прибавки от начальства чаще всех в России требуют хабаровчане

Служба исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей, чтобы выяснить, говорят ли они с начальством про повышение зарплаты, и что из этого выходит. Опрос проводился в конце декабря 2019 года среди более чем 5 тыс. российских соискателей.

Большинство (74%) работающих соискателей в России, принявших участие в опросе, заявили, что их не устраивает уровень заработной платы. На Дальнем Востоке результаты опроса показали, что около половины опрошенных (47%) недовольны своей заработной платой, процент удовлетворенных составляет лишь 18% .

Более половины респондентов (58%) заявили, что им приходилось говорить с руководством на тему повышения зарплаты. Среди жителей Дальнего Востока этот процент ниже – 48%. Доля женщин на пять пунктов ниже, чем доля мужчин, которым доводилось беседовать с начальством по этому поводу (55% против 60%). Больше всего респондентов, которые обсуждали повышение заработной платы, наблюдалось среди жителей Хабаровского края – 68%. И это самый высокий показатель среди регионов России.

Лишь в 7% случаев инициатива о повышении зарплаты исходила от руководства работников.

Самым распространенным аргументом в разговоре о повышении заработной платы сотрудника являлся упор на то, что работник добился определённых успехов в работе (57%), причём мужчины прибегают к этому аргументу чаще, чем женщины (60% против 53%). Чаще всего этот аргумент используют представители топ-менеджмента (72%), маркетинга и PR (65%) и IT-сферы (65%).

На втором месте среди аргументов — повышение квалификации и приобретение новых навыков (37%). На третьем — то, что на момент разговора повышения зарплаты уже давно не было (36%).

Аргумент про то, что работнику предложили работу в другой компании за большие деньги, использовали лишь 13% соискателей.

Результаты опроса показали, что положительного решения об увеличении заработной платы добились лишь 42% от всех участников и 28% среди жителей Дальнего Востока.

Почти половина соискателей (49%) считает, что руководство должно повышать зарплаты сотрудникам в зависимости от их успехов, 37% указали, что повышение должно происходить один раз в год.

Валерия Первухина,

пресс-служба HeadHunter ДФО