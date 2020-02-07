/ / Всероссийская акция «Красная гвоздика» завершилась в ЕАО

Активисты движения «Волонтёры Победы» на собранные средства приобрели необходимые предметы для ветеранов, находящихся в специальном доме № 1.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, в рамках акции представители волонтёрского движения раздавали значки с символикой акции «Красная гвоздика» и рекомендовали гражданам внести добровольное пожертвование в фонд помощи ветеранам.

На собранные средства были приобретены тонометры, глюкометры, противопролежневые матрацы, медицинская кровать, гусеничный лестничный подъёмник для маломобильных граждан, средства гигиены и многое другое. Региональный координатор движения «Волонтёры Победы» Мария Зеленская отметила, что в этом году акция «Красная гвоздика» будет продолжена. В руководстве волонтёрского корпуса надеются, что в этом году мероприятие поддержат во всех районах области.

В рамках акции волонтёры навестили ветеранов и лично вручили подарки. Также в музее социального дома был дан старт акции «Письмо Победы».

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Президентом России Владимиром Путиным 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы.