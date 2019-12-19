/ / Всероссийская акция «Новогоднее чудо»

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Еврейской автономной области совместно с представителями Биробиджанского лесхоза развезли ели в социальные, образовательные организации и учреждения здравоохранения. Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции ОНФ «Новогоднее чудо».

Участники акции развезли более 50 новогодних деревьев – елок, которые будут дарить праздничное настроение и украсят собой различные организации и учреждения – детские дома, школы, детские сады, больницы, библиотеки. Активистов Народного фронта с улыбками встречали как взрослые, так и дети, радуясь живым зеленым подаркам.

«Очень важно дарить приятные праздничные минуты всем людям, но особенно – детям. Сегодня мы увидели у них неподдельные положительные эмоции. Надеюсь, что и у взрослых наша акция затронула добрые струны души. Хочу отметить, что в части организаций и учреждений находятся люди, которые не смогут в новогодние выходные отметить праздник дома, среди своих родных и близких. Думаю, эти ели помогут создать ту самую атмосферу праздника, которую мы помним с детства», – отметил член регионального штаба ОНФ в ЕАО Владимир Хроменко.

Идея такой акции возникла после успешной реализации ряда совместных мероприятий регионального отделения ОНФ в ЕАО и Биробиджанского лесхоза. Так, весной 2018 г. представители ОНФ, активисты территориального общественного самоуправления областного центра оказали помощь в высадке саженцев деревьев в Биробиджанском лесопитомнике. В мае 2019 г. к этой акции присоединились воспитанники детского дома №2 и детско-юношеского центра «Солнечный» – с их помощью было высажено более 2,5 тыс. деревьев хвойных пород. По взаимной договоренности за оказанную помощь Биробиджанский лесхоз осенью передает необходимое количество саженцев участникам акции, которые озеленяют общественные и дворовые территории города.

По информации https://onf.ru