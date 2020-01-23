/ / Всероссийская веб-трансляция с блокадниками пройдет 27 января

Фонд «Мост поколений» организует к 76-ой годовщине снятия блокады Ленинграда Всероссийскую веб-трансляцию с жительницами блокадного Ленинграда и кинопоказ.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, мероприятие пройдет 27 января 2020 г. Цель акции — предоставить молодым россиянам, проживающим в том числе и за пределами Санкт-Петербурга, возможность живого общения с участниками героической обороны города с помощью современных технологий – в режиме онлайн.

Обе приглашённые жительницы блокадного Ленинграда – Серафима Ивановна Королёва и Кира Ивановна Любомирова – являются героинями документального фильма «Самое главное в жизни» (2019). Эта картина из цикла «Настоящее – прошедшее (поиски и находки)» (реж. Игорь Холодков, сценарий Наталия Спиридонова) будет показана непосредственно перед началом трансляции для знакомства с уважаемыми гостями.

Авторы ленты внимательно изучили архивы, и впервые представили документы, с помощью которых можно восстановить реальную картину начала войны и понять, почему произошла блокада, а также благодаря кому город выстоял, а не был сдан врагу.

Петербуржцы 27 января в 14:00 могут посетить кинопоказ в КДЦ «Чайка» по адресу ул. Купчинская, 1/5 и принять участие в общении с героинями фильма.

Жителям других населённых пунктов предлагаем:

— организовать показ на своих площадках самостоятельно (для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке: clck.ru/Ltdyo)

— присоединиться к веб-трансляции, которая начнётся 27 января в 14:45 (по мск времени), по ссылке: fundgenerationbridge.org/live.

Задать вопрос ветеранам можно в ходе онлайн-трансляции в комментариях на ютубе либо отправить сообщение модератору трансляции SMS/WhatsApp/Viber/Telegram по номеру +79219930166. Можно также выслать заранее на почту intervalforwar@gmail.com с пометкой «Вопрос к трансляции» (наиболее интересные вопросы будут озвучены модератором).

Организаторы: Фонд социальной поддержки населения «Мост поколений». Инициатива реализована с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.