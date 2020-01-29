/ / Вспоминая блокадные дни

В районной библиотеке села Ленинского прошло мероприятие, посвященное 76-летию снятия блокады Ленинграда

На встречу собрались ветераны труда, труженики тыла, дети войны, представители общественности и трудовых коллективов. Была и бывшая жительница Ленинграда, которую блокада застала в трехлетнем возрасте, Светлана Георгиевна Карпова.

К ветеранам присоединились глава Ленинского сельского поселения Владимир Путилов, председатель районного Совета ветеранов войны и труда Галина Скорнякова, музыкальную композицию исполнили ученики средней школы. В их выступлениях звучала боль и скорбь за погибших, чувство гордости за наших воинов и жителей города, выстоявших в тяжелые дни блокады, не покорившихся врагу, показавших в трудные дни бесстрашие и героизм.

Лейтмотивом встречи стал девиз: «Не допустить новой войны, сберечь память о защитниках Ленинграда и переживших блокаду!». Закончилось мероприятие чаепитием.

Участники встречи выражают благодарность областному Совету ветеранов и предпринимателю Оксане Богомоловой за оказанную помощь.

Илья Липин