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Вспоминая блокадные дни

Вспоминая блокадные дни

fgouspokut.ru

В районной библиотеке села Ленинского  прошло мероприятие, посвященное 76-летию снятия блокады   Ленинграда

На встречу собрались ветераны труда, труженики тыла, дети войны, представители общественности и трудовых коллективов. Была и бывшая жительница Ленинграда, которую блокада застала в трехлетнем возрасте, Светлана Георгиевна Карпова.

К ветеранам присоединились глава Ленинского сельского поселения Владимир Путилов, председатель районного Совета ветеранов войны и труда Галина Скорнякова, музыкальную композицию исполнили ученики средней школы. В их выступлениях звучала боль и скорбь за погибших, чувство гордости за наших воинов и жителей города, выстоявших в тяжелые дни блокады, не покорившихся врагу, показавших в трудные дни бесстрашие и героизм.

Лейтмотивом встречи стал девиз: «Не допустить новой войны, сберечь память о защитниках Ленинграда и переживших блокаду!». Закончилось мероприятие чаепитием.

Участники встречи выражают благодарность областному Совету ветеранов и предпринимателю Оксане Богомоловой за оказанную помощь.

Илья Липин

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