/ / Вспомнить всех

В стране появится общероссийская минута молчания в память о людях, погибших на фронтах Великой Отечественной войны

Государственная Дума приняла в первом чтении проект закона о ежегодном проведении в День памяти и скорби 22 июня общероссийской минуты молчания. Как сообщил депутат ГД РФ от ЕАО Анатолий Тихомиров, по мнению авторов документа, представляющих все парламентские фракции, начинаться она должна в 12:15 по московскому времени, то есть, когда в эфире появилось обращение к советским гражданам о нападении фашистской Германии на Советский Союз.

«Наша святая обязанность – хранить память о людях, победивших нацизм, передавать ее из поколения в поколение, не позволять никому переписывать историю. И минута молчания целой страны будет еще одним напоминанием миру о той страшной войне, о фашизме, о мужестве победивших его людей, предостережением от возрождения нацистской идеологии, нашим общим символом памяти и скорби», – сказал, комментируя событие, Анатолий Тихомиров.

Также депутат сообщил, что законопроект предлагает установить единый порядок организации дней воинской славы и мероприятий в честь памятных дат России. Также документом предусмотрены публикации не только в СМИ, но и в Интернете списков фамилий погибших солдат, выявленных в ходе поисковых работ, что упростит доступ к результатам этих исследований.

Дмитрий Даньков