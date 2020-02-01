/ / Вспомнить всех

Вспомнить всех

Вспомнить всех

pbs.twimg.com

В стране появится общероссийская минута молчания  в память о людях, погибших на фронтах Великой Отечественной войны

Государственная Дума приняла в первом чтении проект закона о ежегодном проведении в День памяти и скорби 22 июня общероссийской минуты молчания. Как сообщил депутат ГД РФ от ЕАО Анатолий Тихомиров, по мнению авторов документа, представляющих все парламентские фракции, начинаться она должна в 12:15 по московскому времени, то есть, когда в эфире появилось обращение к советским гражданам о нападении фашистской Германии на Советский Союз.

«Наша святая обязанность – хранить память о людях, победивших нацизм, передавать ее из поколения в поколение, не позволять никому переписывать историю. И минута молчания целой страны будет еще одним напоминанием миру о той страшной войне, о фашизме, о мужестве победивших его людей, предостережением от  возрождения нацистской идеологии, нашим общим символом памяти и  скорби», сказал, комментируя событие, Анатолий Тихомиров.

Также депутат сообщил, что законопроект предлагает установить единый порядок организации дней воинской славы и мероприятий в честь памятных дат России. Также документом предусмотрены публикации не только в СМИ, но и в Интернете списков фамилий погибших солдат, выявленных в ходе поисковых работ, что упростит доступ к результатам этих исследований.

Дмитрий Даньков

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Издательский дом "Биробиджан". 679016, Россия, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Ленина, 32.
Тел./факс: 8(42622) 4-06-63, e-mail: idb-2009@mail.ru, bstern@ya.ru, bstar79@mail.ru

Рекламный отдел: тел. 8 (42622) 4-08-75, 4-03-57. Email: reklama2@gazetaeao.rubstar79@mail.ru

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения ОГАУ "Издательский дом "Биробиджан"

Разработка сайта Дмитрий Беккерман


 Яндекс.Метрика