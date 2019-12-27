/ / Встречу с представителями ООО «Амурпром» провели в правительстве ЕАО

Компания из КНР является резидентом территории опережающего развития «Амуро-Хинганская».

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, на территории области ООО «Амурпром» планирует построить заводы по глубокой переработке сои, сборке сельскохозяйственной техники и обработке древесины. Суммарно данные проекты позволят привлечь в регион более трёх миллиардов рублей инвестиций и создать более пятисот рабочих мест. Реализовать эти планы ООО «Амурпром» планирует в течение следующих трёх лет.

Один из масштабных проектов компании – строительство свинокомплекса на 30 тысяч голов на территории ЕАО. В текущем году из-за паводка и угрозы распространения вируса африканской чумы свиней работа в этом направлении была приостановлена. В дальнейшем реализация данного проекта продолжится.