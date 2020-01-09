/ / Вся жизнь – баскетбол

Свисток. Завершается очередная тренировка. Воспитанники собирают мячи в сетку и расходятся по домам. Тренер Вячеслав Шинкаренко выключает свет в спортзале. Спустя несколько минут – мы в его тесном кабинете на втором этаже биробиджанского стадиона «Дружба»

Общаемся мы как старые знакомые на «ты».

– Хотелось бы узнать, как тебя занесло в баскетбол? – спрашиваю тренера по баскетболу городской спортивной школы.

– Секций перебрал много, – признается Вячеслав Шинкаренко. – Пробовал себя и в конькобежном спорте, и в футболе, был и картинг, и настольный теннис. Окончательно определился со своим выбором благодаря Александру Михайловичу Загребе. Он работал учителем физкультуры в одиннадцатой школе. Именно ему удалось привить мне любовь к баскетболу. Это был мой пятый класс – начало восьмидесятых. А потом, так вышло, достроили и открыли пятую школу. Перешел туда – жил с родителями в микрорайоне имени Иосифа Бумагина. В то время Юрий Наумович Липовецкий начал формировать баскетбольную биробиджанскую сборную команду. Я изначально туда не попал. Он меня там не видел, не знаю почему…

Возможно, благодаря уязвленному мальчишескому самолюбию в нашем регионе и появился один из самых известных тренеров-баскетболистов.

– Из-за этого, так сказать, недоразумения я начал тренироваться усердно под руководством Сергея Сергеевича Огурцова. Он хоть и был лыжником, но в пятой школе вел секции волейбола и баскетбола. Спустя какое-то время меня все-таки пригласили в ту сборную команду. Базировались мы в одиннадцатой школе. Два раз в день занимались. Это было необычно. Тренировались ежедневно. Сначала с утра, с семи до полдевятого. Затем разбегались по школам – учились, а потом на спортплощадку вновь выходили вечером. Интересно стало. Летом по три тренировки в день было. Мы тогда отдыхали в спортивном лагере «Олимпия», рядом со стадионом «Строитель» (теперь стадион «Дружба»)… Со временем становились мастеровитей. Вошли в команду завода силовых трансформаторов. В старших классах играли на первенстве Хабаровского края. Выезжали в Николаевск-на-Амуре, в Хабаровск и в Комсомольск.

Уроженец Биробиджана, Вячеслав окончил школу в 1987 году. Тогда многие его друзья попытались поступить в Хабаровский пединститут. А сам он, признается, просто не задумывался о том, куда податься. Решил пойти в армию. Остался в Биробиджане. А так как был членом заводской баскетбольной команды, ему предложили пойти на работу. Устроился на ЗСТ, в пятый цех, намотчиком катушек трансформаторов.

– Мы, спортсмены, свои восемь часов отрабатывали и шли тренироваться. Были соревнования – от работы освобождали. Так продолжалось до декабря 1988-го. Потом призыв, два года служил связистом в Хабаровске. Вернулся домой. Посыпались предложения идти в милицию, в ГАИ. Тогда же напомнил о себе и Сергей Огурцов. Мы с ним постоянно поддерживали связь. Говорит, почему бы тебе не подумать о работе в школе, в частности, в твоей родной – пятой.

Там Вячеслава все знали. Директор Светлана Коншина согласилась своего выпускника взять с условием, что пойдет учиться заочно в вуз. Вячеслав начал работать заведующим тиром и параллельно вел баскетбольную секцию. Было это в 1991-м. На «заочку» поступил в 1992-м.

– Тогда я, молодой учитель, набирал как можно больше часов. Семья уже появилась, ребенок, нужно было зарабатывать. В 1998-м получил диплом. В пятой школе учителем отработал около десяти лет. В двухтысячном предложили перейти в спортшколу. Кстати, все это время на первенстве Хабаровского края, Дальнего Востока играл. В школе все нравилось, работа с детьми приносила удовольствие, первую категорию получил. Потом взял часы и в университете. Ректор Лев Гринкруг огромное внимание уделял спорту. Как раз пошло зарождение студенческого баскетбола. Стало интересней. Выезжали на соревнования, как дальневосточные, так и всероссийские.

– Слава, а каковы твои личные достижения в спорте?

– Нет у меня даже и первого разряда. В прошлом об этом не задумывался. Как тренер выигрывал со своими воспитанниками первенства по Хабаровскому краю, ЕАО, Дальнему Востоку. Ездил благодаря этому на международные спортивные игры «Дети Азии». Своим наивысшим тренерским достижением считаю победу со студенческим коллективом Приамурского госуниверситета в чемпионате Дальневосточного округа. Мы тогда вошли в топ-16 сильнейших команд страны. Отправились на всероссийский турнир в Москву. Там заняли девятое или двенадцатое место. Это произошло как раз после моей поездки в Америку – от России тренерская делегация из двадцати человек в течение трех недель перенимала опыт заокеанской баскетбольной школы. Было на что посмотреть. Все совпало в один год.

Мои студенты молодцы, сильная команда была. Спартакиаду вузов Хабаровского края дважды выиграли. Сейчас, спустя несколько лет, изменилось все. Увы, выпускники разъезжаются. Так, в 2018 году одиннадцать ребят спортивная школа выпустила – и никто в Биробиджане не остался. В 2019 году – восемь, тоже все они уехали. Проблема налицо. Областной центр, как и в целом наш регион, теряет молодежь. Задержать их пока не удается. И сейчас показать те результаты, которых мне и моим воспитанникам-студентам удавалось добиться несколько лет назад, нереально. Ситуация изменилась в корне. В студенческом баскетболе сейчас затишье. На местном уровне играем, обыгрываем соперников. На Дальнем Востоке в восьмерку вошли, но и там в итоге лишь четвертые в этом году. Дальше не прошли.

– Грустно…

– Ничего. Сейчас перестраиваюсь. Упор делаю на ребят 2008 года рождения. Есть надежда. На летних каникулах они со мной в зале постоянно были по утрам, с девяти до одиннадцати тренировались. Начинал с пяти мальчишек, сейчас их тридцать. Детям интересно, у родителей глаза горят. Мне нравится. Есть возможность с составами экспериментировать. Ставлю на детей, которым по десять – двенадцать лет. Четвертый год с мальчиками этими работаю, на Дальнем Востоке пока мы непобедимые. Последние два года мы сильнейшие. Побывали в Ангарске, там всех обыграли, кубок привезли. В Улан-Удэ четвертыми стали, но там соперники все постарше были. В Китай выезжали, в Ичуне первое место завоевали. Вкус победы почувствовали. Но в то же время я прекрасно понимаю: я их ращу, а мне придется когда-то отдавать их. В Биробиджане не вижу для них никаких спортивных перспектив для развития. Здесь никогда не будет клуба профессионального. Так, к примеру, во Владивостоке мой воспитанник Костя Марков играет в команде «Спартак-Приморье». Парень 2003 года рождения. Рад, что заметили его в Хабаровске на соревнованиях. Мама рада, парень третий год в Приморье, в первой команде уже. И на России поиграл, мне звонят наставники довольные. Поэтому здесь основы даем и понимаем, что для развития лучше своих детей отправлять в другие регионы. Если, конечно, они видят себя в спорте в будущем.

– Значит, перестроился на маленьких, в студенческом баскетболе разочаровался, можно сказать?

– Это не разочарование, это реалии нашей современной жизни. Финансирование спорта практически на нуле. Родители это понимают, вкладывают в своих чад. Благодаря их поддержке добиваемся результатов и побед на выезде. Сейчас вообще тенденция идет по Дальнему Востоку, два года не проводится Первенство округа. Ситуация плачевная не только у нас, но и в других субъектах. К тому же мы сами заложники, город Биробиджан, как и регион, – маленький, в турнирах по 3-4 команды играют. Студенческий коллектив с техникумами играет, но роста все равно не будет. Трудно. В собственном соку варимся. Остается радоваться тому, что ребята, которые вырвались куда-то, прославляют Биробиджан, ну и своего первого тренера не забывают, конечно. В общем, в этих условиях, упор на детский баскетбол, а здесь перспективы есть!

– Новый набор в секцию проходит в сентябре?

– Да. Занятия все бесплатные. Но поездки исключительно за счет родителей. Обидно, есть такие семьи, что не могут отправить своего ребенка, многодетные, к примеру… А мальчик подает надежды. В общем, подключаем неравнодушных предпринимателей. Жаль, много тренерской энергии уходит на переговоры о спонсорской помощи… В целом же у нас в биробиджанской спортшколе три постоянных наставника. С девочками всех возрастов занимается Александра Игоревна Бредихина. Александр Владимирович Бредихин и я работаем с мальчишками. Как только дети идут в первый класс, родители могут обращаться, записываться.

– А что нужно учитывать родителям при записи в секции?

– Баскетбол – в первую очередь командный вид спорта. Общение. Мы как тренеры всем видом показываем, что все дети для нас одинаковые. И мы стараемся создать сплоченный коллектив, который в игре будет за победу биться. Отмечаем дни рождения, ходим на природу в походы. Берем всех без исключения. Изначально для новичков по две тренировки в неделю, а там – по нарастающей…

Завершив беседу, Вячеслав Шинкаренко взялся за проверку документов. Я же на прощание желаю ему и его воспитанникам успехов и отличных результатов.

Дан Даниэль