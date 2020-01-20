«Биробиджанская звезда» остаётся одной из старейших газет России, имеющих непрерывную историю выпуска. И намерена сохранять свой статус областного издания

В День российской печати, традиционно отмечаемый 13 января, генеральный директор издательского дома «Биробиджан» Андрей Тепляшин выступал на одной из коммерческих радиостанций. Почему-то коллеги-журналисты электронных СМИ в профессиональный праздник не могли удержаться от вопроса: «Есть ли будущее у газеты?» Это вроде как спросить у человека «Сколько вам осталось жить?» в день его рождения… Наш ответ: «Не дождётесь!»

Радио сулили немедленную смерть после появления телевидения, но число радиостанций в РФ сейчас выше, чем было во времена СССР. Только в ЕАО их десятки. Телевидению сулили недолгую жизнь после распространения доступного Интернета, но интернет-телевидение сегодня, напротив, находит новых абонентов, опираясь именно на развитие глобальной Сети. Да и областная газета из восьмистраничного черно-белого выпуска превратилась в полноцветное издание из 20 страниц, с телепрограммой (соответственно разросшейся) плюс цветное приложение для женщин, идущее в комплекте с газетой, за которое покупатель издания по сути не платит. Всё течёт, всё меняется. Всякому времени своя газета.

Однако «газетный» вопрос с повестки дня не уходит. И не только у нас. Несколько лет назад в Челябинске на конференции «Новые медиа: эволюция печатных СМИ», организованной кафедрой журналистики Института гуманитарного образования, по теме высказался Владимир Касютин, секретарь Союза журналистов России. Его позиция была такова: «Бумажная газета умирать не собирается. Новые медиа, конечно, найдут свою аудиторию, но они пока не становятся полной заменой печатным СМИ. Традиционная пресса продолжает выполнять свои социальные функции».

Ключевое слово – «социальные». Это больше, чем узконаправленное «информационная функция». В Ленинский район ЕАО областная газета приходит в комплекте с «районкой», которую готовят к печати в областной типографии. Поэтому подписчики и покупатели районной газеты не теряют из виду и остальную область. Если такую схему распространить на все районные издания ЕАО, то будет выполнена именно социальная функция областного издания – объединения населения ЕАО общей информацией и общей информированностью, совместной позицией по важным для области вопросам.

Информационное море ведь давно во многом поделено на зоны влияния: развлекательные сайты (невероятного множества тематик) и теле- радиоканалы, новостные официальные, новостные оппозиционные. Некоторые читатели не читают никаких СМИ! Им достаточно любимых блогеров, которые говорят с ними исключительно о том и так, как нравиться подписчикам. А о чём не нравится – о том и не говорят. Где-то цитируются исключительно иностранные СМИ. Существуют даже телеканалы мистики! Последнее вовсе выглядит абсурдом, чтобы говорить о нём всерьёз, но и у них есть своя аудитория, и, значит, свой покупатель, свой рекламодатель.

В этом кипящем море только общественно-политические издания с крепкой традицией сохраняют разнообразие и основательный, а не вкусовой или исключительно коммерческий, подход к подборке материалов. Социологические опросы в 2000-х нередко показывают, что интернет-ресурсы наиболее просматриваемы читателями, а вот наибольшим доверием пользуются печатные СМИ. По интересующим их вопросам искать «быструю» информацию люди предпочитают в Интернете, а за научно достоверной по-прежнему приходят в библиотеки, обращаясь к печатным изданиям. Такой вот он – российский читатель с непредсказуемой русской душой и логикой.

В течение ближайших лет, газета, несомненно, продолжит свое существование. И останется одним из средств массовой информации, которым будут пользоваться представители различных слоев общества. В условиях рыночной экономики XXI века только две страны устойчиво держали и наращивали рынок печатных СМИ – Китай и Индия. Логика развития такова: жители достаточно богаты, чтобы позволить себе покупать проверенную информацию, а не питаться блогерским суррогатом.

Конечно, все почти 90 лет своего существования областная газета существенно меняется (и ещё изменится) как по содержанию, так и по форме. Мы думаем, вскоре кардинальным образом должны измениться процесс ее подготовки, выпуска и распространения.

Сильно уступая телевидению и Интернету оперативностью, газета выигрывает основательностью и точностью материалов. Печатные СМИ, которые сделают акцент на аналитику, на основательный анализ событий и проблемы, способные находить собственные темы, взгляды, и даже предлагать решения проблем, смогут пользоваться спросом. И их будут уважать власти.

Вручая главные награды главного журналистского конкурса ЕАО трём представителям издательского дома «Биробиджан» — Николаю Немаеву, Ирине Манойленко и Анастасии Кадиной – врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн отметил:

«СМИ и власть всегда стояли рядом. Недаром журналистику называют «четвёртой властью». Мы обещаем, что будем оперативно реагировать на поднимаемые журналистами проблемы».

Радуюсь за коллег: дай-то Бог такого внимания к нашим общим усилиям. А ещё думаю: хорошо бы представителям власти не забыть перечитать написанное нами и до праздника, и адекватно отреагировать на уже посланные тревожные сигналы и деловые предложения.

И.о. гл. редактора газеты «Биробиджанская звезда» Виктор АНТОНОВ