/ / Всё о вас запишем

С января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка

Специалисты областного отделения Пенсионного фонда России проводят информационно-разъяснительную работу со страхователями Еврейской автономии.

В течение нескольких семинаров сотрудники ОПФР и территориальных органов рассказали страхователям – представителям работодателей – о нюансах перехода на новый формат трудовых книжек, а также напомнили обо всей отчетности, которую необходимо предоставлять в Пенсионный фонд.

Напомним, переход на электронные трудовые книжки предусмотрен поправками в Трудовой кодекс и Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Цифровая трудовая книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета. Переход на электронные трудовые книжки добровольный и позволяет сохранить бумажную книжку столько, сколько это необходимо.

В течение 2020 года работодателям предстоит провести работу по изменению локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность организации, внести изменения в соглашения и коллективные договоры.

До 30 июня текущего года работодатель уведомляет работников в письменной форме об изменениях законодательства, связанных с формированием сведений об их трудовой деятельности в электронном виде.

Граждане в течение года смогут подать заявление работодателю в произвольной форме о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении ее в электронном формате. При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию. Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде.

С 2020 года сведения о трудовой деятельности будут предоставляться в ПФР работодателями ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлено кадровое мероприятие (прием, перевод, увольнение), либо работником подано заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. Начиная с 1 января 2021 года информация в случаях приема на работу или увольнения предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего документа, являющегося основанием для приема на работу или увольнения.

Просмотреть сведения электронной книжки можно будет в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или на портале Госуслуг, а также через соответствующие приложения для смартфонов. При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет нынешний или бывший работодатель (по последнему месту работы), а также Пенсионный фонд или МФЦ. Услуга предоставляется экстерриториально, без привязки к месту жительства или работы человека.

Электронная трудовая книжка сохраняет весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке:

— место работы;

— периоды работы;

— должность (специальность, профессия);

— квалификация (разряд, класс, категория, уровень квалификации);

— даты приема, увольнения, перевода на другую работу;

— основания прекращения трудового договора.

Подготовлено пресс-службой ОПФР по ЕАО