В преддверии Дня науки состоялась встреча главы региона Ростислава Гольдштейна и ректора Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема Натальи Баженовой

На совещании обсудили вопросы развития университета, стратегических и ближайших задач, встраивание его в программу развития территории, сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области.

Кроме того, рассмотрели вопросы, по которым требуется взаимодействие учреждения и субъекта, расширение подготовки спектра специалистов под потребности региона, трудоустройство выпускников, повышение качества образования. Вуз должен быть научно-образовательным и социокультурным центром в регионе, интегратором молодёжной активности.

Кроме того, на встрече обсуждались перспективные инфраструктурные проекты университета по возможному строительству крытого спортивного комплекса и бассейна.

По словам Натальи Баженовой сейчас идёт работа над заключением договоров о проведении стажировок студентов университета в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Она поблагодарила главу региона Ростислава Гольдштейна за содействие в вопросе прохождения стажировок преподавателями вуза в Индии.

В настоящее время в Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема есть все уровни образования. Вместе с тем выстроено взаимодействие по обучению в режиме «онлайн» с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». На сегодняшний день в вузе обучаются около 3000 студентов. Порядка 80% выпускников остаются в ЕАО и трудоустраиваются. Примерно 10% обучающихся — жители Хабаровского края и Амурской области.