/ / Введены новые нормативы финансирования учреждений образования

Согласно решению Законодательного Собрания ЕАО с 1 января 2020 года в ЕАО действуют новые нормативы финансового обеспечения учреждений дошкольного и общего образования

Для этого депутаты приняли изменения в два областных закона. Одним из документов предусматриваются новые нормативы финансирования детских садов. Благодаря этому в 2020 году вырастет средняя заработная плата воспитателей и других педагогических работников. Кроме того, минимальный размер оплаты труда поднят до 19408 рублей, что позволит увеличить зарплаты младших воспитателей.

Вторым документом установлены новые нормативы финансирования школ. Изменения предусматривают повышение окладов учителей на 4,3 процента с 1 января 2020 года.

«Закон, который позволил поднять зарплаты сотрудников детских садов, принимался во исполнение одного из так называемых майских указов президента страны. Согласно этому документу средняя заработная плата педагогов дошкольных учреждений должна равняться средней в сфере общего образования. Благодаря увеличению нормативов эта цель должна быть достигнута, то есть средняя зарплата воспитателя, по прогнозным данным, должна составить примерно 33,5 тысячи рублей, — прокомментировала решение депутатов председатель областного парламента Любовь Павлова. – Также мы предусмотрели индексацию зарплат школьных педагогов. На эти цели дополнительно из областного бюджета потребуются более 170 миллионов рублей».