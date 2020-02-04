/ / Выполнено поручение главы региона Ростислава Гольдштейна по улучшению работы ФАПа в селе Екатерино-Никольское

Выполнено поручение главы региона Ростислава Гольдштейна по улучшению работы ФАПа в селе Екатерино-Никольское

Проблема была выявлена в ходе посещения населённого пункта на прошлой неделе, сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области.

По поручению главы региона Ростислава Гольдштейна решена проблема с поставкой лекарств в фельдшерско-акушерский пункт. Специалист, который будет работать в качестве фармацевта, в ближайшее время пройдёт курсы повышения квалификации на базе ГП «Фармация».

Кроме того, среди жителей села Екатерино-Никольское будет проведён опрос на предмет определения конкретных дней поставки лекарственных средств на созданный при ФАПе аптечный пункт.

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