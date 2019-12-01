/ / Японский миф

Как часто миф становится «непререкаемой правдой»? Присутствие японских интервентов на территории будущей ЕАО в годы Гражданской войны – миф или нет? Утверждения об этом перекочевывали из справочника в справочник с советских времен вплоть до начала XXI века

В свое время как журналист я объездил всю область, и нередко приходилось слышать о том, что тут или там в то далекое время находилась японская армия. Чаще всего об этом рассказывали жители Облученского района. Это не удивительно, ведь именно здесь находились важные стратегические объекты той эпохи – ремонтное депо в Облучье, путевая дистанция с паровозным депо и угольные копи в поселке Бира. Последние имели огромное значение, особенно для военных, о чем упоминал еще Владимир Арсеньев в отчете о своей экспедиции 1912 года: «Уголь чистый, блестящего черного цвета, отделяется мелкими кусками, горит длинным светлым пламенем, оставляя очень мало золы». И далее: «Ввиду отсутствия угля между Хабаровском и Благовещенском значение бирского угля огромное: он находится в тылу армии; для флота (канонерских лодок) он является единственной каменноугольной базой; он нужен и вообще для судоходства на Амуре; уголь нужен и для Амурской железной дороги, и городу Хабаровску. Река Бира является единственным естественным путем сообщения, по которому производится подвозка грузов и продовольственных запасов к строящейся Амурской железной дороге».

Тот факт, что осенью 1918 года Хабаровск был оккупирован японцами и американцами, возможно, и дал основание местным краеведам говорить о присутствии на постоянной основе иностранных войск и на нашей территории. Стоит отметить, что именно японские военные составляли львиную долю всех интервентов – более 72 тысяч, из которых 30 тысяч располагались в Забайкалье. К примеру, американцев, вторых по численности, было почти в семь раз меньше, около 10 тысяч. Размер экспедиционного корпуса других держав, таких как Китай, Великобритания, Италия, Франция – по разным оценкам, не превышал 28 тысяч человек. И это без учета чехословацкого корпуса в 40 тысяч штыков, в основном расположенного в Сибири. Но если целью чехословаков было покинуть территорию бывшей Российской империи и вернуться на родину, то, скажем, японские газеты прямо писали, что «независимость Сибири представляла бы особый интерес для Японии», и намечали границы будущего марионеточного государства к востоку от Байкала со столицей в Благовещенске или Хабаровске.

Присутствию американцев и японцев на Дальнем Востоке можно найти большое количество доказательств на просторах Интернета – это и многочисленные фотографии, и документальные фильмы. Кадры кинохроники тех времен показывают, что железнодорожный мост через Амур охранялся японскими и американскими частями совместно, в том числе и с представителями «белого движения». Так что нельзя исключать возможность того, что в это время на сопредельный берег отправлялись краткосрочные карательные экспедиции по подавлению партизанского движения, тем более что на протяжении всего 1919 года в районе Благовещенска и Зеи велись активные боевые действия, где интервентам противостояли многочисленные отряды партизан. В руках последних находились эвакуированные в тайгу склады с оружием и обмундированием, а также некоторым количеством золота. Партизаны постоянными набегами не давали покоя малочисленным гарнизонам интервентов и белогвардейцев на станциях Амурской железной дороги. Поэтому исключать нельзя, что небольшие подвижные японские отряды находились на станциях Бира и Облучье, где, скорее всего, предпринимали карательные операции против местных жителей до 1920 года. Однако в основном сообщение с благовещенской группировкой происходила по Амуру.

Кстати, Хабаровск японцы покинули сами, под давлением своих номинальных союзников – американцев. Возможно, это один из первых открытых конфликтов двух тихоокеанских держав за влияние в регионе. США, ревниво следившие за любыми попытками японцев закрепиться на континенте, делали все, чтобы заполучить на Дальнем Востоке такие позиции, с которых можно было бы контролировать Японию и подчинить ее действия американским интересам. Тем не менее солдаты императорской армии стали последними из интервентов, кто покинул территорию советской России – северную часть острова Сахалин – в 1925 году.

Следующим фактом, который, возможно, стал ключевым в создании «японского» мифа – это фильм братьев Васильевых «Волочаевские дни» 1937 года. И это не удивительно: ведь именно в нем показана борьба с интервентами на Дальнем Востоке, тем более что это было время резкого обострения в отношениях между СССР и императорской Японией – канун военных действий у озера Хасан. Авторы фильма сделали японцев одними из непосредственных участников Волочаевского боя, ради пропаганды пожертвовав историчностью. Скорее всего, это было сделано сознательно: в 1930-е годы Япония вела активную захватническую политику в соседнем Китае, создав на севере его, у советских границ, марионеточное государство Маньчжоу-го. А кроме того, поддерживала и финансировала различные белоэмигрантские объединения для исполнения военных провокаций на советской территории. Поэтому для Советского Союза был необходим ярко выраженный образ врага, который затаил обиду еще с Гражданской войны, что с блеском и продемонстрировали в своем фильме режиссеры Васильевы. Тем более что в те годы они были одними из лучших – их фильм «Чапаев» до сих пор заслуженно носит эпитет «легендарный».

Неопровержимым фактом является то, что на территории ЕАО после Второй мировой войны были лагеря, где содержались японские военнопленные. В период с августа 1945 по конец 1949 года таких лагерей насчитывалось более десятка. В том числе и в областном центре. Японцы здесь использовались главным образом на объектах треста «Биробиджанстрой» и активно участвовали в строительстве не только Биробиджана, но и Теплоозерского цементного завода, трассы Биробиджан – Бирофельд. Также военнопленные строили 15-километровую дорогу к комбинату «Хинганолово», расширяли станционные пути в поселке Бира. Этому есть реальные доказательства, в том числе и захоронения бывших военных на территории области. Одно из самых больших расположено вблизи поселка Кульдур, где находился госпиталь. Также небольшие захоронения японских солдат были возле каждого лагеря для военнопленных. И уже в 1990-е годы, после падения «железного занавеса», японские граждане стали посещать могилы своих предков, участников Второй мировой войны, устанавливать мемориальные доски. Но при этом никто из них ни разу не предпринимал поисков захоронений времен Гражданской войны. Может, и искать было некого?

В этом году Еврейская автономная область отметила свой 85-й день рождения. В связи с этим хотелось бы, чтобы какой-нибудь профессиональный историк занялся вопросом, обозначенным в этих заметках, и развенчал миф или предоставил неопровержимые доказательства присутствия японских интервентов на территории будущей автономии.

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Автор: Максим Вохминцев