/ / Ёлка на районе

Утренник на свежем воздухе организовали жители одного из домов микрорайона им. Бумагина

Обитатели «длинного» дома по адресу Набережная, 24 все вместе отметили наступающий Новый Год. Двор к празднику они готовили собственными силами.

Около тридцати ребят, а также их родители, собрались во дворе у ёлки за два дня до Нового Года. Там их ждал Дед Мороз и другие сказочные персонажи, а также знакомые многим с детства праздничные конкурсы и игры. Ребята водили хороводы, проверяли командный дух, читали стихи, даже возвращали украденные подарки, и, конечно же, получали их в итоге. Дети радовались и смеялись, как и положено на утреннике, не смотря на крепкий декабрьский мороз.

— Я пришла сюда вместе со своей дочкой, она всю ночь ждала – когда во дворе ёлка будет? А ещё у нас крутая горка во дворе! — рассказала мама Светлана.

А её дочь Софья продолжает:

– Мне здесь очень нравится. Я люблю зиму – она весёлая! Дед Мороз подарки приносит под ёлку и ещё он всегда счастливый! Сегодня мне всё понравилось,

Началось всё с того, что один из жителей дома – Василий Трифонов – решил сделать горку своими руками:

— Новый год, детишек много, хотелось, чтобы они душу радовали. Сами решили: «Давай сделаем горку?» — «Давай». Утром на работу, вечером за дело. На всё ушло примерно две недели.

Горку мастеровитый мужчина сработал сам, ещё детстве ему родители показывали, как это делать. Вслед за горкой решили сделать снеговиков, так дело и до утренника дошло. Если до этого обходились своими силами, то со сценарием и аппаратурой помогла депутат Биробиджанской городской думы и преподаватель детской художественной школы Ольга Доманова. Сама она на утреннике выступила в роли… Нет, не Снегурочки, а Дедушки Мороза!

Двигателем и главной активисткой в деле праздничного благоустройства двора и подготовки детского утренника выступала Надежда Полухина:

— Хочется, чтобы на душе было празднично, чтобы чувствовался Новый Год, чтобы было весело! Мы решили так, нам дворник помогал, -рассказывает она. — Началось всё с горки. Горочку сделали, говорю: «Ребята, давайте ёлку!». Покрутились, купили ёлку, нарядили. Раз ёлка есть красивая, значит давайте что-то ещё делать. Снеговиков теперь видите у нас сколько? Старались, чтобы нас что-то радовало, — рассказывает Надежда.

Участвовало в подготовке двора к празднику совсем немного людей, при этом результат всех порадовал. Своими руками сделали не только снеговиков, но даже одежду для Снегурочки и Деда Мороза сшили.

Единственное, на что сетует Надежда, это на то, что люди, порой даже маленькие, для которых все и стараются, не очень ценят результаты чужих трудов.

«Вчера шла, смотрю: у снеговика сперва морковку выдернули, а там он весь и рассыпался», — говорит она.

Ну вот что была за радость не тобой сделанное бессмысленно разрушить?

Тем не менее, праздник удался на славу, а радостные детские крики покрыли все труды, затраченные на его подготовку.

После первого успешного утренника, Надежда с сотоварищи думают организовать что-то ещё.

«У нас всё хорошо получилось, и мы будем теперь думать, что ещё сделать, чтобы нам веселей жилось!», — говорит Надежда Полухина. Оказывается, организовать праздник для детей своими силами и украсить двор, в котором живёшь, совсем не сложно.