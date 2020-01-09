/ / Юбилейный букет

Круглые даты отметят в этом году газеты области

Самый солидный юбилей – 90 лет – ожидается в областных газетах «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер штерн», первые номера которых вышли в конце октября 1930 года. Но тогда они были не областными изданиями, а районными. И только в 1934 году, когда была образована ЕАО, газеты повысили свой статус.

В том же 1930 году в Биробиджане открылась собственная типография, которая многие годы была самостоятельным предприятием, а десять лет назад вместе с двумя областными газетами вошла в состав издательского дома «Биробиджан».

Районные газеты отметят в этом году по две юбилейные даты.

1 апреля 1935 года вышло постановление Далькрайкома партии о преобразовании многотиражных газет, которые выходили при политотделах МТС, в районные. Свои издания в итоге получили четыре района, кроме Биробиджанского. Бирский (Облученский) – газету «Сталинский призыв», Блюхеровский (Ленинский) – «Сталинец», Смидовичский – «Сталинское слово», Сталинский (Октябрьский) – «Сталинский путь». Больше двадцати лет они выходили под именем вождя народа, а в 1956 году, после развенчания культа личности Сталина, получили новые названия. В Облучье стала выходить «Искра Хингана», в Ленинском – «Ленинское знамя», в Смидовиче – «Ленинский путь», в Амурзете – «Амурский колхозник».

В 1959 году при Хрущеве все четыре районные газеты области по постановлению ЦК КПСС были ликвидированы как убыточные.

Пришедший к власти Брежнев стал восстанавливать районки. Первой вторую жизнь получила облученская «Искра Хингана» – она начала выходить под тем же названием с апреля 1965 года. Так что газета в этом году отметит и 85-летний, и 55-летний юбилеи.

Остальным трем ликвидированным районным газетам пришлось ждать восстановления еще пятнадцать лет, до 1 января 1980 года. Именно этой датой вышли к читателям возрожденные районки, все три – под новыми названиями: в Ленинском – «Амурская нива», Смидовиче – «Светлый путь», Амурзете – «Октябрьские зори». Они вправе отметить в этом году и 85-летие, и 40-летие.

В годы перестройки газета Смидовичского района «Светлый путь» стала «Районным вестником».

Вот такой букет юбилеев приготовил наступивший год для старейших газет нашей области.

Ирина Шолохова