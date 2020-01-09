Юбилейный букет
Круглые даты отметят в этом году газеты области
Самый солидный юбилей – 90 лет – ожидается в областных газетах «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер штерн», первые номера которых вышли в конце октября 1930 года. Но тогда они были не областными изданиями, а районными. И только в 1934 году, когда была образована ЕАО, газеты повысили свой статус.
В том же 1930 году в Биробиджане открылась собственная типография, которая многие годы была самостоятельным предприятием, а десять лет назад вместе с двумя областными газетами вошла в состав издательского дома «Биробиджан».
Районные газеты отметят в этом году по две юбилейные даты.
1 апреля 1935 года вышло постановление Далькрайкома партии о преобразовании многотиражных газет, которые выходили при политотделах МТС, в районные. Свои издания в итоге получили четыре района, кроме Биробиджанского. Бирский (Облученский) – газету «Сталинский призыв», Блюхеровский (Ленинский) – «Сталинец», Смидовичский – «Сталинское слово», Сталинский (Октябрьский) – «Сталинский путь». Больше двадцати лет они выходили под именем вождя народа, а в 1956 году, после развенчания культа личности Сталина, получили новые названия. В Облучье стала выходить «Искра Хингана», в Ленинском – «Ленинское знамя», в Смидовиче – «Ленинский путь», в Амурзете – «Амурский колхозник».
В 1959 году при Хрущеве все четыре районные газеты области по постановлению ЦК КПСС были ликвидированы как убыточные.
Пришедший к власти Брежнев стал восстанавливать районки. Первой вторую жизнь получила облученская «Искра Хингана» – она начала выходить под тем же названием с апреля 1965 года. Так что газета в этом году отметит и 85-летний, и 55-летний юбилеи.
Остальным трем ликвидированным районным газетам пришлось ждать восстановления еще пятнадцать лет, до 1 января 1980 года. Именно этой датой вышли к читателям возрожденные районки, все три – под новыми названиями: в Ленинском – «Амурская нива», Смидовиче – «Светлый путь», Амурзете – «Октябрьские зори». Они вправе отметить в этом году и 85-летие, и 40-летие.
В годы перестройки газета Смидовичского района «Светлый путь» стала «Районным вестником».
Вот такой букет юбилеев приготовил наступивший год для старейших газет нашей области.
Ирина Шолохова
Поздравления от читателей
Лилия Петровна Барбышева,
пос. Николаевка:
– Рада от всей души поздравить журналистов газеты «Биробиджанер штерн» с профессиональным праздником!
Когда мне попадает в руки свежий номер газеты, стараюсь не выпустить его из рук, пока не прочту. Жалко, идиша не знаю, но чувствую, какие интересные материалы выходят на этом языке.
«БШ» часто писала и пишет о проблемах нашего поселка, о Николаевских чтениях. Печатались в газете и мои материалы. Хочу сказать, что сотрудничать с областными газетами я начала полвека назад и имею за это награды.
В мою книгу о родном поселке «Свет души моей» вошло несколько публикаций из «Биробиджанер штерн» о жителях Николаевки.
Спасибо вам за добротную и добрую газету! И пусть юбилейный для «БШ» год пройдет только под знаком плюс!
Тамара Семеновна Матюхина,
г. Биробиджан:
– Поздравляю коллектив «Биробиджанер штерн» и с наступившим Новым годом, и с предстоящим Днем российской печати!
Как-то ко Дню Победы газета опубликовала рассказ о моем отце Семене Калинине, погибшем в самом начале войны. Я отправила публикацию сестре, а она мне выслала папину фотографию и копию похоронного извещения. По фотографии я сделала большой портрет отца, и вот уже два года мой папочка проходит со мной в рядах Бессмертного полка.
Спасибо, что не даете нам забыть о погибших, за страницу «Память». Из газеты я много узнала об истории области, в которой прожила полжизни, о традициях еврейского народа. Не оставляю без внимания и тематические кроссворды.
Пусть «Биробиджанер штерн» светит еще многие годы!
Михаил Исаакович Гельфанд,
с. Амурзет:
– Примите и мои поздравления, журналисты любимой газеты!
Уже не помню, сколько лет читаю «Биробиджанер штерн», наверное, полжизни. Иногда пишу в газету, спасибо, что печатали мои воспоминания о старожилах Амурзета – его первостроителях.
Я приехал в Амурзет совсем мальчишкой после окончания ПТУ, полюбил село всей душой, нашел здесь свое счастье, любимую работу. А сейчас больно видеть, как жители покидают Амурзет, продают квартиры за копейки.
И все равно надеюсь на лучшее, на добрые перемены. Этот оптимизм вселяет и ваша газета своими теплыми и интересными публикациями. По этим публикациям я много чего узнал о еврейской жизни, спасибо вам за это!
Поздравляю коллектив любимой газеты и с наступившим Новым годом, и с Днем российской печати, который еще будет! Остаюсь вашим верным читателем.