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Юных росгвардейцев будут обучать в биробиджанской школе

Юных росгвардейцев будут обучать в биробиджанской школе

По инициативе главы региона Ростислава Гольдштейна профильный класс будет организован в средней школе № 7. Направления сотрудничества врио губернатора ЕАО обсудил на встрече с руководством силовой структуры.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ Юрий Яшин и начальник Управления Росгвардии по ЕАО Андрей Ламаш также рассказали о планах проведения масштабных учений на территории ЕАО. Они пройдут в марте этого года.

Личный состав региональной Росгвардии примет участие в мероприятиях, посвящённых 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В параде пройдут сотрудники ведомства, жителям и гостям ЕАО будут продемонстрированы образцы техники.

— Организация таких мероприятий будет способствовать популяризации службы среди жителей ЕАО. При этом необходимо помнить, что основной функцией войск национальной гвардии РФ было и остаётся поддержание порядка на территории страны. Благодаря сотрудникам ведомства, в ЕАО сохраняется мир и покой, — сказал глава региона Ростислав Гольдштейн.

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