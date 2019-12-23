/ / Юный художник: учим ребенка рисовать

Путь к настоящему рисунку лежит через исследование изображаемого объекта, а не через усвоение стандартных приемов.

Не нужно стремиться сразу научить ребенка изображать зеленую полянку, дом и голубое небо. Сначала нужно познакомить его с богатейшим миром форм и цветов.

Начало творческого пути

Первый шаг самый сложный, ведь нужно приспособить малыша видеть предмет. Вместе с ним рассмотрите его творения и найдите на листе что-то похожее на существующий предмет. Допустим, вы обнаружили там круг. А что может быть круглым и легко узнаваемым для ребенка? Верно, мячик, солнышко, яблочко. Но лучше всего будет указать в рисунке на геометрическую форму и спросить у ребенка: «Это мяч, да?», с чем он наверняка согласится. Через какое-то время юный творец уже будет рисовать случайные, но похожие на круг контуры и будет ассоциировать их с мячом или другими круглыми предметами. Ту же самую задачу выполняйте с остальными геометрическими составляющими, «подсматривая» в художественные работы ребенка.

Итак, выполнив самую сложную часть, можно перейти к следующему этапу: изображению по предварительному намерению. «Давай нарисуем мяч», — говорите вы, на что малыш охотно кивает и чертит уже знакомый кружок. Форма угадана, следовательно, прогресс есть.

Разнообразие форм

Новая задача – научить ребенка правильно воспринимать форму и передавать ее в рисунке. С этим нам поможет обведение контура. Для начала следует показать ему технологию. Возьмите несколько маленьких предметов (кукольную чашечку, монетку, спичечный коробок и пр.) и поочередно начните обводить их по контурам, положив на бумагу. Сделайте процесс максимально веселым и познавательным. Озвучивайте каждый свой штрих. При обведении спичечного коробка обязательно фиксируйте углы, чтобы ребенок не только увидел их, но и почувствовал, что они есть.

Палка, палка, огуречик…

Довольно нелегкая задача для ребенка – изображение человеческой фигуры. Зачастую, детки рисуют людей непропорциональными, порой и вовсе без головы. Чтобы направить ребенка в правильную сторону, следует также опираться на пример. Возьмите любую куклу, которую найдете в доме, и посадите ее на ваше рабочее место. Обратите внимание малыша на игрушку: озвучьте, какая у нее фигура, сколько пальчиков на руках. Это нужно для того, чтобы ребенок приметил, что ему изображать на бумаге. В обязательном порядке сравнивайте ногу куклы или голову с какими-то похожими предметами, с которыми знаком юный творец. Изображение куклы начните сверху-вниз – это позволит ребенку ориентироваться по рисунку. Комментируйте любое его действие и помогайте изображать наиболее сложные детали, попутно объясняя, как легче их перенести на бумагу.

Одежда куклы – не менее важный аспект. Вместе с ребенком опишите наряд модницы и попробуйте нарисовать вместе с ним какие-то мелкие детали: пуговицы, узор на платье, кружева и т.д. Благодаря небольшому анализу вы приучите малыша обращать взгляд не только на большие, но и на маленькие объекты.

Отнюдь не каждый раз, давая ребенку карандаш, надо жестко руководить процессом создания рисунка. Нужно хотя бы иногда оставлять его наедине с листом бумаги, чтобы он привыкал действовать самостоятельно, без вашей подсказки. А кстати, рисунки, которые созданы без помощи взрослого, требуют особого внимания. Наиболее удачные из них стоит вешать на стену, чтобы ребенок видел в этом знак одобрения, и просить малыша нарисовать новые работы, не забывая хвалить уже существующие.

Все дело в цвете

Огромное удовольствие для любого ребенка – рисование красками. Для его развития такой опыт является очень полезным. При правильном руководстве взрослого у малыша развивается чувство цвета и опыт работы с ним, что позволяет ему выразить эмоциональное состояние и что-то рассказать при помощи своих рисунков. В среднем уже в три года ребенок может уметь использовать цвет как выражение эмоциональной составляющей. Например, яркие и позитивные работы говорят о том, что ребенок счастлив и здоров, а когда рисунки наполнены тусклыми или темными красками – стоит начать волноваться, все ли у малыша в порядке?

Вооружившись красками, не спешите учить ребенка сразу рисовать голубое небо, зеленую травку и желтое солнышко. Позвольте ему самому познакомиться с цветами и попробовать изобразить первые каляки-маляки. И не переживайте, если ваше чадо испачкается в цветах само и украсит акварелью или гуашью непривычные поверхности вроде стены комнаты или спины кота. Дайте ребенку немного свободы, под ненавязчивым присмотром разрешите освоить краски самостоятельно, побаловаться с ними и понять их свойство.

Время от времени очень хорошо давать ребенку рисовать на цветной бумаге. Стоит обращать его внимание на то, что на темной поверхности будут лучше видны светлые тона, а на белой – наоборот. Самая удобная краска в таком случае – гуашь: она густая и способна передать насыщенный цвет сразу же после первого слоя.

Учимся, играя

Для трехлетних детей можно использовать специальные занятия, которые не пройдут без пользы:

«Зажигаем свет в окнах». С помощью карандаша взрослый рисует дом с просторными окнами и предлагает ребенку «зажечь свет в окошках», закрасив их яркой краской: желтой или оранжевой.

«Фейерверк». На темную бумагу делаем яркие набрызги с помощью кисточки.

«Звездное небо». На темной бумаге рисуем желтые точки кончиком кисти.

«Зажги костер». Взрослый изображает на листе несколько черточек – дрова. После чего ребенок проводит от них штришки желтого и красноватого оттенков, тем самым создавая языки пламени.

«Цветочная поляна». Ребенок покрывает лист бумаги зеленой краской, а взрослый помогает ему впоследствии рисовать цветы, делая боковые мазки кисточкой по кругу.

Рисуйте с ребенком как можно чаще, помогайте ему во всех начинаниях, и тогда продвижение в изобразительном искусстве не заставит долго ждать. Творческих успехов!

Анастасия Кудинова