/ / Юрий Трутнев продолжит работу в должности полномочного представителя Президента РФ В ДФО

На этом посту вице-премьер находится с 2013 года. Как сообщает «Российская газета», его нынешнее переназначение, как и предыдущее, не стало неожиданностью. За время своей работы развитие Дальнего Востока вышло на качественно новый уровень.

С приходом Юрия Трутнева для Дальнего Востока начали разрабатываться инструменты новой экономической политики. Для этого было принято 45 федеральных законов, 215 правительственных постановлений.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, значительно вырос объём инвестиций на дальневосточные территории. Сейчас 2160 резидентов реализуют на территориях опережающего развития и в Свободном порту Владивосток проекты на десятки миллиардов долларов. С помощью преференциальных режимов заработало 286 предприятий. Среди них как мегапроекты, так и малый бизнес. Дальний Восток продолжает развиваться с темпами роста промышленности в два раза выше, чем в среднем по России. За пять лет рост промышленного производства в ДФО составил 23%.

При Юрии Трутневе Дальний Восток прирос двумя регионами: Республикой Бурятия и Забайкальским краем, была запущена уникальная программа «Дальневосточный гектар», разработана Национальная программа развития Дальнего Востока. Был внедрен механизм «единой федеральной субсидии» для поддержки 58 центров экономического роста, где проживает более 80 процентов всех дальневосточников. На строительство и ремонт детских садов и школ, стадионов и спорткомплексов, больниц и поликлиник из федерального бюджета выделено 94,3 млрд рублей. На эти средства в ЕАО был проведён ремонт детской больницы, закуплено оборудование для медицинских и образовательных учреждений региона. Молодые семьи могут взять «дальневосточную ипотеку» под 2 процента годовых.