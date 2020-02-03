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Закон о «Детях войны» вступил в силу в ЕАО

Закон о «Детях войны» вступил в силу в ЕАО

На фото natali-ya.livejournal.com: памятник «Дети войны» в Ульяновске

Почти 7,5 тыс. граждан получат социальную поддержку и ежегодную денежную выплату

С 1 января 2020 года вступил в силу закон Еврейской автономной области «О мерах социальной поддержки детей войны в Еврейской автономной области». Долгожданные удостоверения получат жители ЕАО, которым на день окончания Второй мировой войны было менее 18 лет (то есть родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года). На территории области таких граждан насчитывается 7480 человек.

— Велик и незабвенен подвиг ветеранов, которые принесли Советскому Союзу победу в Великой Отечественной войне. Но и дети, родившиеся во время этих событий, оказывали посильную помощь в тылу, испытывали голод и страдания. В ЕАО закон о детях войны начнет действовать именно в год 75-летия Великой Победы. Это позволит льготникам получить официальный статус и социальную поддержку – внеочередное предоставление медицинской помощи и ежегодную денежную выплату к 9 мая, – отметил глава региона Ростислав Гольдштейн.

С начала января узаконили свой статус «Детей войны» уже 1090 жителей автономии. Документ является бессрочным, но действителен только на территории Еврейской автономной области.

Чтобы оформить удостоверение и денежную выплату, необходимо обратиться в МФЦ в Биробиджане или его филиалы, расположенные в муниципальных образованиях области.

Александр ВОТТОН

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