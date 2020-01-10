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Замену электрических плит проведут в социальных учреждениях Биробиджана

Замену электрических плит проведут в социальных учреждениях Биробиджана

О состоянии приборов Ростиславу Гольдштейну рассказали граждане, проживающие в домах для одиноких престарелых граждан.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, по поручению Ростислава Гольдштейна исполняющий обязанности заместителя председателя правительства ЕАО Валерий Жуков провёл совещание при участии руководства комитета социальной защиты населения и представителей подведомственных учреждений.

По информации участников встреч, электрические плиты в комнатах граждан, живущих в социальных учреждениях, не менялись с момента ввода здания в эксплуатацию. Более ста приборов крайне изношены. На их замену потребуется более миллиона рублей.

Вместе с тем, для замены всех электрических плит в социальных учреждениях Биробиджана необходимо более двух миллионов рублей. Работа должна завершиться до 1 марта текущего года.

На совещании был рассмотрен вопрос по оснащению квартир в социальных учреждениях приборами учета. Это позволит снизить расходы проживающих на коммунальные услуги.

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