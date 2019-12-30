Руководство Госдумы отметило вклад депутата от ЕАО в развитие парламентаризма в стране Почётной грамотой

На заседании нижней палаты российского парламента 18 декабря Почетная грамота Государственной Думы была вручена депутату ГД РФ от ЕАО, председателю Законодательного Собрания области трех предыдущих созывов Анатолию Тихомирову.

Как заявил вручавший награду спикер Госдумы Вячеслав Володин, таким образом руководство парламента страны, коллеги отметили эффективную законотворческую работу нашего депутата и его вклад в развитие парламентаризма в стране.

«Это заслуженная награда. Все мы знаем, что Анатолий Федорович, работая в области, много сделал для развития нормативной базы ЕАО. И теперь не менее успешно применяет свой многолетний опыт уже на федеральном уровне. Искренне рада за коллегу, поздравляю его и желаю дальнейших успехов», — сказала, комментируя событие, председатель Законодательного Собрания области Любовь Павлова.

Пресс-служба ЗС ЕАО