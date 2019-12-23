Жить не в «медвежьем углу»
Ростислав Гольдштейн назначен врио губернатора Еврейской автономной области и уже определил первоочередные задачи региона
Назначение прошло в соответствии с Указом Президента РФ В. Путина. Ранее Президент принял досрочную отставку по собственному желанию губернатора ЕАО Александра Левинталя, который возглавлял регион с 2015 года.
Кто он
Родом Ростислав Гольдштейн из Калининской (ныне Тверской) области, но детство и юность провёл на Дальнем Востоке – на Сахалине. В 2003 году был избран депутатом Госсовета Республики Коми (затем стал вице-спикером Заксобрания). В 2007-м стал депутатом Госдумы от ЕР и работал в комитете по делам Севера и Дальнего Востока. До нынешнего назначения Р. Гольдштейн был сенатором от ЕАО, представляя в Совете Федерации исполнительную власть нашей области. Так что ситуацию в ЕАО представляет не понаслышке, как и проблемы Дальнего Востока в целом.
К тому же в последнее время Р. Гольдштейн проходил обучение по программе кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГОС. Её ещё называют «школой губернаторов». Так что выбор именно этой кандидатуры на должность врио главы ЕАО совершенно логичен.
Что он успел
Буквально в первый день своей новой работы Р. Гольдштейн встретился с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО доказывал необходимость выделения региону более 309 миллионов рублей на решение первоочередных задач, в том числе выплаты работникам бюджетной сферы в текущем месяце. Министр финансов поддержал нового главу региона.
Кроме того, Р. Гольдштейн вышел к первому заместителю Председателя Правительства РФ с предложением о включении ЕАО в программу по поддержке регионов с низкой обеспеченностью. Такая мера предполагает разработку и реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития субъекта. Антон Силуанов дал этому предложению положительную оценку.
Его планы и задачи
Задачи у Р. Гольдштейна, как у любого главы региона – поднять на месте уровень экономики и уровень жизни. И каждый приходит со своим пониманием, как это сделать в конкретное время, на конкретном месте.
«Любой руководитель всегда решает три основные проблемы – это время, деньги, персонал», — сказал о первоочередных задачах врио губернатора в интервью газете «ВЗГЛЯД». И сделал важное, на наш взгляд, пояснение: «Нужно изменить настроение населения, ведь ЕАО – это не «медвежий угол», а перспективный регион».
При этом новому главе региона понятна сложность такой задачи. По его мнению, «лишнего» времени на «раскачку» ни у кого нет. Все изменения должны быть достаточно быстрыми и эффективными.
«Достаточно долгое время регион находился в ситуации, которая называется «нас все забыли». Мне кажется, что это не так», – высказал мнение Р. Гольдштейн.
СОБ. ИНФ.
Парламентарии прокомментировали назначение Ростислава Гольдштейна временно исполняющим обязанности губернатора ЕАО
Председатель Законодательного собрания ЕАО Любовь Павлова:
«Решение о назначении Ростислава Гольдштейна временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области принял Президент страны Владимир Владимирович Путин. Я всегда с большим уважением относилась к его решениям и поддерживала их. И это решение также считаю правильным. Ростислав Эрнстович не понаслышке знаком с областью. Он знает о непростой ситуации в ЕАО. Регион испытывает хроническое недофинансирование, немало трудностей в социальной, бюджетной и иных сферах. Уверена, что, приняв предложение Президента, Ростислав Гольдштейн в полной мере осознает всю степень ответственности, которую берет на себя за судьбу ЕАО, а главное – видит пути решения самых сложных задач. Впереди у него огромная кропотливая работа по повышению уровня жизни в регионе, благосостояния его жителей. Искренне желаю Ростиславу Эрнстовичу успехов на этом нелегком пути».
Представитель Законодательного собрания ЕАО в Совете Федерации Владимир Джабаров:
«Я считаю, очень хороший выбор сделал наш президент. Думаю, для Еврейской области, если в сентябре народ проголосует за него, это будет хороший выбор. Он будет хорошим губернатором», — заявил в интервью «Парламентской газете» представитель Заксобрания ЕАО в Совете Федерации, первый зампредседателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. При этом он оценил своего коллегу как настойчивого, молодого, энергичного и целеустремлённого человека.
Говоря о том, какие первоочередные задачи стоят сегодня перед руководством региона, парламентарий отметил, что прежде всего нужно добиться стабильного финансирования из федерального бюджета.
«Кроме того, нужно решать множество социальных проблем, прежде всего в сфере медицины и образования, у нас сокращаются бюджетные места в нашем единственном вузе. Очень много вопросов», — цитирует сенатора «Парламентская газета».
Также Владимир Джабаров заявил, что большая ответственность лежит на губернаторе в связи с предстоящим открытием железнодорожного моста через реку Амур и добавил: «Ещё у нас недавно начал работать Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат. В ближайшее время он должен выйти на проектную мощность. Надо всё это обустроить. То есть нужно создавать рабочие места, делать так, чтобы люди не захотели уезжать. Я думаю, на это и будет настроен новый руководитель региона».
Владимир Джабаров рассказал, что познакомился с Ростиславом Гольдштейном ещё в 2011 году, когда тот был депутатом Госдумы и курировал по линии партии «Единая Россия» весь Дальневосточный регион. В 2015 году Гольдштейн и Джабаров вместе вошли в состав Совета Федерации от Еврейской автономной области.
Депутат Госдумы от ЕАО Анатолий Тихомиров:
«Это достойная кандидатура. Я знаю Ростислава Эрнстовича уже давно: по совместной работе в партии, когда он являлся руководителем Дальневосточного межрегионального координационного совета «Единой России», и по его работе в Государственной Думе шестого созыва. Он тогда был заместителем председателя комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, поэтому очень хорошо знаком с проблемами и в целом дальневосточного макрорегиона, и нашей области, в частности.
Уже более четырех лет Ростислав Эрнстович представляет автономию в Совете Федерации и отлично понимает, что ряд трудностей ЕАО связан именно с несбалансированностью регионального бюджета. Учитывая его большой опыт работы с различными федеральными ведомствами, органами власти, думаю, в этом направлении он сможет изменить ситуацию к лучшему. Если будет решена эта задача, то жители области почувствуют реальные положительные перемены.
Глубоко убежден, что на новом посту Ростислав Эрнстович сделает все возможное, чтобы экономика и социальная сфера в регионе развивались на достойном уровне. Для этого ему понадобится работоспособная крепкая надежная команда. Надеюсь, он сумеет сформировать ее в сжатые сроки. Также надеюсь, что наше многолетнее сотрудничество продолжится. Желаю Ростиславу Эрнстовичу терпения, мудрости, успехов и рассчитываю на дальнейшую совместную конструктивную работу на благо нашей родной области и ее жителей».
Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания ЕАО