/ / Жить не в «медвежьем углу»

Ростислав Гольдштейн назначен врио губернатора Еврейской автономной области и уже определил первоочередные задачи региона

Назначение прошло в соответствии с Указом Президента РФ В. Путина. Ранее Президент принял досрочную отставку по собственному желанию губернатора ЕАО Александра Левинталя, который возглавлял регион с 2015 года.

Кто он

Родом Ростислав Гольдштейн из Калининской (ныне Тверской) области, но детство и юность провёл на Дальнем Востоке – на Сахалине. В 2003 году был избран депутатом Госсовета Республики Коми (затем стал вице-спикером Заксобрания). В 2007-м стал депутатом Госдумы от ЕР и работал в комитете по делам Севера и Дальнего Востока. До нынешнего назначения Р. Гольдштейн был сенатором от ЕАО, представляя в Совете Федерации исполнительную власть нашей области. Так что ситуацию в ЕАО представляет не понаслышке, как и проблемы Дальнего Востока в целом.

К тому же в последнее время Р. Гольдштейн проходил обучение по программе кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГОС. Её ещё называют «школой губернаторов». Так что выбор именно этой кандидатуры на должность врио главы ЕАО совершенно логичен.

Что он успел

Буквально в первый день своей новой работы Р. Гольдштейн встретился с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО доказывал необходимость выделения региону более 309 миллионов рублей на решение первоочередных задач, в том числе выплаты работникам бюджетной сферы в текущем месяце. Министр финансов поддержал нового главу региона.

Кроме того, Р. Гольдштейн вышел к первому заместителю Председателя Правительства РФ с предложением о включении ЕАО в программу по поддержке регионов с низкой обеспеченностью. Такая мера предполагает разработку и реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития субъекта. Антон Силуанов дал этому предложению положительную оценку.

Его планы и задачи

Задачи у Р. Гольдштейна, как у любого главы региона – поднять на месте уровень экономики и уровень жизни. И каждый приходит со своим пониманием, как это сделать в конкретное время, на конкретном месте.

«Любой руководитель всегда решает три основные проблемы – это время, деньги, персонал», — сказал о первоочередных задачах врио губернатора в интервью газете «ВЗГЛЯД». И сделал важное, на наш взгляд, пояснение: «Нужно изменить настроение населения, ведь ЕАО – это не «медвежий угол», а перспективный регион».

При этом новому главе региона понятна сложность такой задачи. По его мнению, «лишнего» времени на «раскачку» ни у кого нет. Все изменения должны быть достаточно быстрыми и эффективными.

«Достаточно долгое время регион находился в ситуации, которая называется «нас все забыли». Мне кажется, что это не так», – высказал мнение Р. Гольдштейн.

СОБ. ИНФ.