/ / Жизнь героя Ефима Дыскина

Музей Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. На маленькой фотографии под стеклом худое юношеское лицо с острыми скулами. Взгляд напряжен и серьезен. На груди Звезда героя и орден Ленина.

Жуков о Дыскине

Восемнадцатилетнему Ефиму Дыскину – правому наводящему зенитного орудия, в бою у Скирмановских высот под Москвой в том самом рубежном ноябре 1941-го подбившему семь вражеских танков, посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Уже после войны «маршал Победы» Жуков писал: «Всем известны имена панфиловцев, Зои Космодемьянской и других бесстрашных воинов, ставших легендарными, гордостью нашего народа. В один ряд с ними я бы поставил подвиг рядового наводчика орудия 694 артиллерийского противотанкового полка Ефима Дыскина».

Но откуда же тогда взялась фотография с наградами на груди? На самом деле юный артиллерист не умер. Судьба предназначила ему долгую и плодотворную жизнь.

«Найн! Москва уже пала!»

Через десять дней после начала войны студент-первокурсник Московского института истории, философии и литературы имени Чернышевского пришел в Сокольнический райвоенкомат с просьбой о призыве в Красную Армию. Его направили на курсы артиллерийской подготовки по специальности артиллерист-зенитчик. Однажды Ефиму Дыскину по воле случая пришлось участвовать в допросе пленного немецкого парашютиста. В расположение части приехал незнакомый политрук и попросил командира батареи отпустить с ним на непродолжительное время кого-либо из красноармейцев, знающих немецкий язык. Выбор пал на Ефима, по-видимому потому, что он был «вчерашний студент».

В большой избе за столом сидел командир в тулупе и вел допрос троих парашютистов, взятых в плен. Он спросил вошедшего Дыскина, сможет ли тот перевести. Новоиспеченный переводчик ответил, что будет стараться. Начался допрос, и, как вспоминал Ефим Анатольевич, он не очень точно, но по смыслу правильно выполнял неожиданную для себя роль. В момент допроса один из парашютистов, который был ранен, попросил воды. Командир сказал: «Принесите ему воды». Дыскин вышел в горницу, там стояли ведра с водой, зачерпнул кружку и подал ее раненому немцу. Тот взял ее дрожащими руками, но не успел поднести ко рту, как неожиданно другой немец выбил ее у него из рук и закричал: «Найн!». Он говорил, что они победители и не будут ничего брать из рук побежденных, что Москва уже пала и уже назначен в честь победы парад войск на Красной площади.

Ведущий допрос командир показал отобранный у немцев пригласительный билет в ресторан по случаю победы за подписью фельдмаршала фон Бока. Пришлось кричащего немца успокоить и сказать, что рано им торжествовать победу.

Подвиг артиллериста

До начала ноября Дыскин и его сослуживцы отражали налеты немецкой авиации на Москву, но позже наибольшую опасность стали представлять именно танковые атаки. Зенитные орудия были срочно переведены в противотанковые, и в середине ноября полк Ефима Дыскина передислоцировали на Волоколамское направление.

17 ноября на батарею из четырех орудий, на одном из которых юный артиллерист Дыскин был наводчиком, обрушился шквальный огонь, а затем началась танковая атака. Через некоторое время три пушки вышли из строя. Последнее оставшееся орудие продолжало бой. Командир, левый наводящий и подносчик снарядов убиты, подоспевший комиссар полка взял на себя функцию подносчика снарядов, а четырежды раненный, истекающий кровью наводчик Дыскин продолжал стрельбу. После подбитого им седьмого танка, атака фашистов захлебнулась, наступила тишина. Ефим потерял сознание.

«Ты тут спокойненько лежишь живой…»

Подоспевшие санинструкторы вынесли его с поля боя и отвезли в Истринский медсанбат без особой надежды на выздоровление. Но произошло чудо – молодой крепкий юноша выжил. Пока еще очень слабого Дыскина перевели во Владимир, а оттуда отправили на долечивание в Свердловск. В апреле 1942 года в палату к лежащему Ефиму пришла свита во главе с генералом: начальник госпиталя, врачи, представитель военкомата с газетой «Правда» в руках. Никто не мог понять, что случилось. Наконец, к нему подбежала санитарка со словами: «Фима, ты тут спокойненько лежишь живой, а там тебе звание Героя присвоили… посмертно…». Оказалось, что Дыскина командование за тот бой представило к высшей награде страны, но, поскольку его посчитали погибшим, звание Героя Советского Союза было присвоено посмертно. Тем же Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1942 года и тоже посмертно высшим знаком воинской доблести был награжден легендарный командующий 316-й стрелковой дивизией генерал-майор И. В. Панфилов, бойцы которого совершили свой подвиг днем ранее – 16 ноября.

Когда выяснилось, что герой-артиллерист жив и находится в госпитале, пришла правительственная телеграмма за подписью М.И. Калинина с поздравлением и подтверждением награды.

В июне 1942 года в Свердловском театре оперы и балета в торжественной обстановке 19-летнему Ефиму Дыскину были вручены грамота Героя Советского Союза, орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

С больничной койки – в медицинское училище

Ефим Анатольевич (Хаим Нафтульевич) вспоминал: «…Выздоравливал я медленно, с трудом, но самоотверженная работа медицинского персонала госпиталя, поднимавшего на ноги практически безнадежных, творила чудеса. Мне захотелось присоединиться к ним, к тому же я понимал, что после таких тяжелых ранений обратно в артиллерию мне путь закрыт…».

Немаловажную роль в дальнейшей судьбе раненого артиллериста сыграло то, что на базе свердловского госпиталя, где он проходил лечение, разместилось эвакуированное из Киева военно-медицинское училище. Вот так, находясь на больничной койке, что называется – в больничном халате, Ефим начал посещать занятия вместе с курсантами училища, постепенно все больше и больше втягиваясь в учебу. Его военный подвиг стал лишь началом биографии и трамплином к будущим научным победам.

Военно-медицинская академия

Успешно сдав экзамены за трехгодичный курс медицинского училища, Ефим Дыскин направляется в Самарканд, куда была в ноябре 1941 года эвакуирована из Ленинграда Военно-медицинская академия. Будучи уже курсантом, вместе с возвратившейся в 1944 году из эвакуации академией Ефим попадает в Ленинград. Оканчивает ее в 1947 году и навсегда связывает свою судьбу с этим старейшим, овеянным славой российским учебным заведением.

«Театральное представление» на кафедре судебной медицины

В 1951 году бывший артиллерист защищает кандидатскую, а в 1961-м – докторскую диссертацию по анатомии кишечника. Объектом изучения ученого-медика становятся теоретические и прикладные вопросы военной медицины: морфология огнестрельной раны, воздействие на организм взрывных волн большой мощности, гравитационных перегрузок и других экстремальных факторов. В 1966 году Дыскин становится профессором, а через два года на последующие двадцать лет возглавляет кафедру нормальной анатомии.

В 1989 году Ефим Анатольевич в должности профессора-консультанта перешел на кафедру судебной медицины Военно-медицинской академии. Студенты его обожали, а лекции по нейроанатомии не пропускали даже самые отъявленные прогульщики. Свои лекции Дыскин, по воспоминаниям сына, знал наизусть, но при этом к каждой из них готовился самым серьезным образом – их постоянно правил, редактировал, обновлял. Лекции он читал распевно, часто использовал афоризмы, латинские выражения, стихи. Его друг – член-корреспондент Академии медицинских наук, известный физиолог называл лекции Ефима Анатольевича «театральным представлением». Не случайно лекции Дыскина часто вспоминают многие выпускники ВМА. За эти годы профессором написано более 100 научных трудов, дважды он становился лауреатом премии Академии медицинских наук СССР.

В 1981 году Ефиму Дыскину было присвоено звание генерал-майора медицинской службы.

Ефим Анатольевич Дыскин не дожил всего несколько месяцев до своего 90-летия.

Елена Севенард

По материалам выставки в Военно-медицинском музее, посвященной дважды Герою Советского Союза Ефиму (Хаиму) Дыскину.