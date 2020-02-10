/ / Жумагуль КАСЫМОВА: Танцам все возрасты покорны!

«Любовь к танцам – это любовь навсегда» — так считает хореограф и руководитель танцевальной группы «Эдельвейс» Жумагуль Касымова.

Под ее руководством танцевальная группа продолжает завоевывать сердца зрителей, а новые проекты создаются с душой и вдохновением. Отличительная черта группы – «танцы для всех»: в группе найдутся участники всех возрастов. Необязательно иметь какую-то танцевальную базу или гибкое тело, чтобы попасть в «Эдельвейс», там всему и научат. Да еще на сцене выступишь!

Танцуют все

— Жумагуль, любое городское мероприятие не обходится без участия ваших талантливых танцоров. Столько труда, идей и сил вложено в каждую работу, особенно – в коллектив с таким прекрасным названием «Эдельвейс»! Какова его история?

— Вообще, эдельвейс – это редкий горный цветок, который широко распространен в высокогорных районах Азии и Европы. Это чудное растение служит образом любви, удачи, труднодоступности и стремления, что и присутствует в нашем коллективе. Несмотря на это, такое название было выбрано неспроста: когда-то в детстве я занималась в танцевальном кружке. Он тоже назывался «Эдельвейс». Так, скажем, сохраняя традиции прошлого и желая оставить наследие своему коллективу, я назвала его «Эдельвейс». В творческой сфере работаю уже 17 лет, поэтому идея создать собственный танцевальный коллектив была выношенной и хорошо обдуманной.

— СМИ неоднократно упоминают творчество «Эдельвейс», отмечая заслуги и новые проекты коллектива, вероятно, существует уже давно, раз преуспел в стольких мероприятиях?

— Наш «Эдельвейс» появился на свет в 2011 году («Подумать только, как много времени уже прошло!» — внезапно спохватывается наша собеседница.), и мы продолжаем развиваться. На данный момент у нас занимаются три возрастные группы: детская, подростковая и старшая. Причем в каждой из них танцоры делают значительные успехи.

Старшая группа – и зрелые люди, и молодежь. Это просто взрослые. К нам ходят женщины сорока, пятидесяти лет, и для каждого участника найдется свой танец. Приятно наблюдать, как такие люди постепенно раскрываются, посещая репетиции. Исчезает зажатость, появляется энтузиазм, желание совершенствоваться. Они словно живут танцем! Им интересно заниматься, получать новые знания о пластике тела, движениях, нравится в этом познавать себя и пробовать силы в разных танцевальных направлениях.

— Танцы как-то тоже подбираются «по возрастам»?

— Наш коллектив многогранен. Мы исполняем как бальные, так и современные танцы. Взрослая группа, по большей части, исполняет вальсы, танго, латино и многое другое. Но любой новый танец каждому – как глоток свежего воздуха!

— Без чего не обходится занятие в любой из групп?

— Без разминки, конечно же! Это важная составляющая танца. Сперва нужно разогреть мышцы, чтобы они работали. А так, каждое занятие у нас – это изучение движений для постановки нового танца и также прогоны старых программ. Практика и еще раз практика! Без нее никак. Тело должно постоянно быть в тонусе. Нужно выработать привычку, придя на репетицию, мгновенно переключаться в «танцевальный» режим.

Танец – отражение души. И наоборот

— Из всего многообразия танцев, что Вы ставили, есть самый любимый?

— Скорее, не любимый, а драгоценный. Танец называется «Месяц май» – трагичный, сильный и в то же время красивый. Он рассказывает о событиях ХХ века: о войне, крови и борьбе за каждую секунду жизни. Его постановка проходила именно в тот момент, когда не стало одного дорогого мне человека… Эмоции били через край. Хотелось сделать что-то взрывное, чувственное и памятное что ли. Судя по реакции зрителей после первого показа номера, у нас это получилось. Я рада, что с помощью «языка тела» мы рассказали темную историю войны, пронизанную лучиком победы.

— Под влиянием сильных эмоций порой создаются самые невероятные работы. Конкурсы и различные соревнования как раз предназначены для того, чтобы показать уровень профессионализма руководителя и обученного им коллектива. «Месяц май» принимал участие в них?

— Конечно. Еще у нас есть много других программ, с которыми активно выступаем. Самая главная их особенность – все они разноплановые, на любой «вкус и цвет». На конкурсы мы выезжаем часто – весь учебный год с сентября по май. В основном ездим во Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, где занимаем призовые места. Но продуктивность нашего коллектива высока, и это, надеюсь, еще не последние наши города, не последние наши достижения.

— Как хореограф, изучивший своих подопечных «от» и «до», умеющий определить их недостатки и достоинства, какие качества хорошего танцора Вы можете назвать?

— Наилучшие качества? Да никакие! Если ты хочешь танцевать, то танцуй, развивайся и никогда не останавливайся в этом направлении – пожалуй, это основное качество для человека, который хочет чего-то добиться в этом деле. А уж если желаешь попасть к нам, – милости просим! Мы рады любому желающему, даже тому, кто ни разу в жизни не танцевал.

В танце, как и в другом виде творчества, важно желание, а дальше все появится: стремление, ловкость, гибкость, пластика и прочее. Ничего не приходит просто так. Но важно еще «подпитывать» это желание, чтобы не перегореть к делу, иначе занятия будут в тягость и не принесут никаких положительных эмоций – разве оно человеку надо? Нужно, что называется, дышать своим занятием, находить новые особенности для него, смотреть на все с другой стороны, и такое постоянное развитие, движение вверх будут оттачивать ваши навыки.

— Как «Эдельвейс» планирует развиваться дальше?

— О-о-о! У меня в планах поставить много красивых номеров – это первое. В голове уже есть куча разнообразных идей, нужно только заинтересовать ими участников группы и воплотить в жизнь. Второе – повышать уровень своих танцоров упорными тренировками и репетициями. Я делаю на это серьезную ставку, мои подопечные это знают. Еще мы будем принимать активное участие в совместных выступлениях с нашими коллегами, другими танцевальными коллективами. Этот момент творческого общения и сближения очень важен для всех танцоров.

В этом году мы также планируем набор новой группы: совсем маленьких деток от 3-4 лет, которых будем обучать искусству танца. Сейчас многие родители заинтересованы в таком аспекте развития своих детей – с раннего возраста приучать детей к танцевальному и музыкальному ритму, развивать пластические умения тела. Многие исследования показывают, что это очень хорошо сказывается на гармоничном развитии ребенка. Тем более что начиная с этого возраста многие детки сами испытывают потребность, что называется, в музыкальном движении – пробуют танцевать, радуются музыке, с удовольствием слушают различные композиции, и не только детские песенки. Так что вполне возможно, что из них со временем вырастет преемственность поколений для нашего «Эдельвейса»!

Анастасия КУДИНОВА