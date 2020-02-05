/ / Журнал в Израиле посвятили Биробиджану

Только что вышел из печати пятый номер тель-авивского журнала «Идишланд», который полностью посвящен Еврейской автономной области

«Идишланд» на сегодняшний день единственный в мире литературный журнал на идише. Его создатели – литераторы из Израиля Велвл Чернин и Михоэл Фельзенбаум – издали первый номер журнала на собственные средства. Позже к ним присоединился шведский издатель Николай Ольнянский, журнал получил финансовую помощь от правительства Швеции, где идиш признан языком национального меньшинства и поддерживается на государственном уровне.

Уже со второго номера в редколлегию также вошли лингвист и поэт Дов-Бер Керлер (США) и профессор, переводчик Валерий Дымшиц (Россия). Каждый выпуск журнала – тематический. В этот раз он полностью посвящен Еврейской автономной области. Номер очень интересный и содержательный. Планируется его презентация в Биробиджане, специально к которой будет издан русскоязычный вариант этого номера. С биробиджанской стороны в этом проекте приняли участие Александр Драбкин, Мирон Фишбейн, Валерий Гуревич и Елена Сарашевская.

В Израиле живет сейчас много бывших биробиджанцев. Один из них – глава регионального совета Гуш-Эцион Шломо Нееман, который в конце 1980-х был корреспондентом газеты «Биробиджанер штерн». Он – один из авторов биробиджанского номера журнала «Идишланд».

Обычно журнал содержит резюме на трех языках – иврите, английском и шведском. В этом номере есть резюме и на русском языке.

В. Аронов