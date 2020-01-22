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Зимой – восьмое лето

Зимой – восьмое лето

Фото Олега Черномаза

В Хабаровске вышел в свет номер «Литературного альманаха», в котором можно найти рассказы биробиджанского художника и сотрудника нашей газеты Владислава Цапа

Альманах является приложением к журналу «Librariu-ДВ» – это информационно-образовательный журнал, в создании которого участвуют ученые, библиотекари, студенты и все, кому интересно изучение культуры и истории Дальнего Востока.

На страницах «Литературного альманаха» опубликованы прозаические и стихотворные произведения постоянных и новых авторов журнала, проживающих в разных городах России.

 

«Восьмое лето Фимы Пильмана» авторства Владислава Цапа относится к жанру детских рассказов для взрослых. Хотя их главными героями являются восьмилетние мальчишки, сюжет строится на восприятии их проказ взрослыми людьми.

«Восьмое лето Фимы Пильмана» состоит из восьми рассказов. Фимка и его друзья Витька Лютиков и Понос живут в железнодорожном поселке. Маленький поселок является для них большим миром. Здесь обитают бывший фронтовик, пьяница, альфонс, стиляга – и хорошие люди, и не совсем положительные персонажи.

 

Автор не готовил рассказы к публикации специально. Полгода назад он давал интервью для одного из хабаровских журналов. Попросили написать о детских годах. Владислав Цап отправил свои воспоминания, написанные, как шутит сам автор, в период освоения компьютера. Вскоре к нему обратились с просьбой сделать к рассказам несколько иллюстраций и дать разрешение на их публикацию.

Зяма Пипкин

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