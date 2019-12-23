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Золотая рыбка стала победителем конкурса «Хрустальная менора»

Золотая рыбка стала победителем конкурса «Хрустальная менора»

Подведение итогов III Международного конкурса ледовых скульптур «Хрустальная менора» прошло  в правительстве области.

На конкурс были представлены фигуры мастеров из городов Биробиджана, Владивостока, Хэгана и Тунцзяна КНР.

– Такой конкурс стал традицией в Биробиджане. За три года мероприятие обрело статус международного. Каждый год имеет свою не повторяющуюся тематику, что позволяет участникам креативно подойти к своему мастерству. В этом году фигуры посвящены 85-летнему юбилею Еврейской автономной области. Этот конкурс подтверждает, что наш регион – территория дружбы. Участники конкурса – это не только подрастающее поколение и молодежь, но и работающие семейные люди, – отметил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области Валерий Жуков.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, от имени врио губернатора Ростислава Гольдштейна Валерий Жуков поздравил участников торжественной церемонии, вручил памятные Дипломы участников и победителей конкурса ледовых скульптур.

Третье место в III Международном конкурсе ледовых скульптур «Хрустальная менора» завоевали команда города Владивостока с фигурой «Летняя традиция». На втором месте оказалась команда города Биробиджана со скульптурой «Аленький цветочек». Победителем конкурса стала команда города Тунцзян КНР и скульптура «Золотая рыбка».

Заместитель главы мэрии города Биробиджана Наталья Петрушкова вручила партнерам и членам жюри конкурса Благодарности оргкомитета за оказанное содействие.

Завершилась встреча праздничной песней «О чуде» от ансамбля «Агада».

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